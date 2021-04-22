«Мы оговаривали какие-то вещи»: актер Игорь Сигов сбежал из студии после вопроса Тимура Еремеева

Звезда белорусского кинематографа не ожидал, что его поставят в неловкую ситуацию. Ему пришлось сделать два ДНК-теста на отцовство.

Игорь Сигов — белорусский актер. Не так давно он стал еще более знаменит, так как принял участие в проверке на полиграфе. Спустя 28 лет артист согласился сделать ДНК-тест на отцовство. Илья Салко приехал из Болгарии. Он рассказал о браке звезды кино с его мамой. Выяснилось, что Сигов оставил семью, так как решил, что ребенок был рожден не от него. Более того, у него появилась другая женщина. Но генетический тест показал, что Илья его сын.

На этом история не закончилась. Теперь в студию передачи пришел Константин Горовенко. Он заявил, что актер состоит в связи с его женой Беллой и скрывает двух внебрачных сыновей. Мужчина расстался со своей супругой, когда застал ее в пастели с Сиговым. Более того, он уверен, что именно артист — отец пятилетнего Даниэля и трехлетнего Макара. Звезда кино признает этих детей даже без ДНК-теста.

«Я ее застукал с Игорем, когда она якобы ездила на учебу в Санкт-Петербург. Она оставила дома адрес, по которому я должен был оставить посылку, но вместо этого я сам приехал. Дверь открыл мне Игорь, а из ванной комнаты вышла моя жена. Был серьезный скандал, и я подал на развод», — поделился Константин.

По его словам, Горовенко подозревал ее в изменах еще в 2015 году, когда он ушел в армию. Тогда Белла родила сына. По его словам, сама девушка призналась, что дети не от него. В студию пришел сам Сигов. Он подтвердил, что знаком с Беллой и состоит с ней в отношениях с 2017 года. Примечательно, что актер женат на другой женщине.

«Мы не живем с женой вместе уже 7 лет, но состоим в браке», — пояснил Игорь.

Когда в студию пришла Белла, то стала кричать. Он заявила, что бывший муж скрывает от нее детей. Сам Константин заверил, что все наоборот: бывшая возлюбленная бросила малышей. Она также отметила, что актер — отец ее младшего сына, а вот старший был рожден от мужа. Но два ДНК-тест показали, что Даниэль и Марк являются сыновьями Константина. Герой передачи был этому рад, а вот актер занервничал, когда ведущий Тимур Еремеев заговорил.

«Вы утверждаете, что еще в официальном браке и в том числе поэтому не можете жениться на Белле. А теперь внимание, а теперь внимание! Не хотите рассказать сами Белле, что произошло 2 апреля? Вам наверняка очень знакома эта дата 2 апреля 2021 года», — произнес ведущий. «Не хочу рассказывать. Есть какие-то вещи, о которых мы договаривались. Простите. Я в данном случае не актер. Мы оговаривали какие-то вещи. Это не корректно по отношению ко мне. Вы опять делаете из меня монстра», — заявил Игорь, покидая студию.

Смотрите также: