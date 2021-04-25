Неваляшка или Заяц: кто имеет больше шансов покинуть «Маску» 25 апреля

25 апреля на НТВ снова будет жарко. Даже горячо. Участников шоу «Маска» остается все меньше и все они оказались достойными соперниками.

Дойти до финала может каждый, также как и вылететь из проекта. Кто покинет шоу на этот раз? Этот вопрос Teleprogramma.pro, по традиции, задала своим читателям. Они поделились своими мыслями на этот счет.

Большинство уверены, что уйдет Неваляшка. На нее делают ставки 45% участников опроса.

Вторая строчка у Зайца и 20% голосов.

Замыкает тройку претендентов на вылет — Змея. Эта соперница так сильна, что вызывает опасение у многих участников. Кстати, зрители никак не могут раскусить артистку. Все чаще звучит мнение, что под маской может скрываться Светлана Лобода.

На ее «вылет» Змеи ставят 15% респондентов.

Четвертую строчку рейтинга разделили между собой Крокодил и Лама. Они получили по 10% голосов.

Ну что ж, остается подождать совсем немного. А как думаете вы, кто покинет шоу «Маска» 25 апреля?

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