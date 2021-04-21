Гарик Харламов, Денис Дорохов и зрители «прожарят» Азамата Мусагалиева по полной

4 мая на каналах ТНТ и ТНТ4 стартует новый сезон, уже третий комедийного хейт-шоу «Прожарка». Создатели передачи пообещали новую площадку и большую долю интерактивности: теперь дерзко шутить над героем выпуска будут не только комики, но и зрители в студии.

Первым гостем нового сезона станет ведущий ТНТ Азамат Мусагалиев. Он узнает все, что о нем думает народ, в частности, чем он похож на комедиантку Зою Яровицыну, и почему за ним везде хвостом ходит Денис Дорохов. Последний, кстати, тоже появится в программе и расскажет историю про эпичный фэйл Мусагалиева, о котором раньше никто не слышал. Добавим, что эти двое знакомы уже 19 лет.

Также по Азамату «проедутся» шутками Гарик Харламов, Марк Сергиенко, Игорь Джабраилов и другие комики.

«Нужно иметь большую самоиронию, чтобы прийти сюда. На самом деле мне это не так легко далось. Хотя и не скажу, что прямо тяжело: было интересно и весело, я понимал, что это все написано хорошими талантливыми ребятами, поэтому мне понравилось», — сказал Мусагалиев после съемок передачи. «У нас будет еще больше звезд, мы хотим добиться ощущения, что это шоу элитарное. Мы ждем от наших зрителей улыбок и качественного смеха, потому что искусственный подкладывать мы не будем, как это делается на разных проектах других телеканалов – здесь все искренне и честно», — добавил ведущий проекта Илья Соболев.

Смотрите «Прожарку» Азамата Мусагалиева 4 мая в 23:00 на канале ТНТ4.

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