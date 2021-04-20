Внебрачный сын?: звезда сериалов Вадим Медведев сделал ДНК-тест на отцовство

Актер в свое время жил на две семьи. Он женился на своей любовнице, бросив жену с ребенком. Теперь, спустя 16 лет, новая избранница подозревает его в неверности.

Вадим Медведев стал популярен после громких ролей в сериалах Первого канала. Он снялся в картине «Зона», где сыграл Агдама, а также в фильмах «Погружение в огонь», «Коробка», «Третье желание». В 2010 году произошел скандал. Законная жена актера Виктория Белова узнала, что он жил на две семьи и скрывал от нее любовницу Ольгу Ковалеву с внебрачным ребенком. Даже ради общего сына Евгения они не стали сохранять отношения. Вскоре артист женился на своей любовнице. Однако недавно женщина по имени Валентина Комарова заявила, что уже девять лет воспитывает внебрачного ребенка Вадима.

Примечательно, что Виктория очень тяжело переживала развод. А теперь Ольга подозревает мужа в измене. Бывшие соперницы впервые встретились в студии передачи «На самом деле». Женщина попросила ДНК-тест на отцовство. Она заявила, что подаст на развод, если подтвердится, что мальчик рожден от актера.

«Муж, оказывается, регулярно мне изменяет на протяжении многих-многих лет. Однажды, когда он поклялся своими детьми, что больше этого не будет, не повториться, все случилось снова», — сказала нынешняя жена Медведева.

«Я категорически не согласен. Я дал слово, что не буду пить и изменять. Для меня огромный шок, то что я сегодня узнал о каком-то незаконнорожденном сыне, который по датам появился на свет в 2011 году, а был зачат в ноябре-декабре 2010-го, что категорически не является правдой», — пояснил артист.

При этом Вадим признался, что знает Валентину Комарову. Он подчеркнул, что это были легкие отношения. Более того, актер познакомился с ней в городе Видное, когда находился в нетрезвом состоянии. Он не стал скрывать, что скрывался с ней несколько месяцев летом 2010 года. Медведев подчеркнул, что находился в ссоре с Ольгой в тот момент.

В студию пришла бывшая жена артиста. Она рассказала, как Вадим поднимал на нее руку. Женщина не стала скрывать, что он настоящий тиран. Именно Виктория первая узнала, что у него, возможно, есть внебрачный ребенок. А вот Комарова без стеснения рассказала, что имела интимную близость со звездой кино, хоть была замужем. По ее словам, узнав о беременности, она сообщила эту новость Медведеву. Однако он отказался принимать ребенка, поэтому малыша воспитывал ее муж. Валентина наврала супругу, что это его сын.

Проверка на детекторе лжи показала, что бывшая жена актера, даже спустя 16 лет, любит его. При этом она еще обижена на него. Ведущий Тимур Еремеев озвучил результата генетической экспертизы, которая показала, что родство исключено. Комарова пыталась обмануть артиста. А вот Белова произнесла речь со слезами на глазах. Она по-доброму обратилась к новой жене Медведева, предупредив, что люди не меняются. Она пожелала ей быть терпеливой.

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