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Помешать лжецам выиграть миллион: в России стартует вокальное шоу «Я вижу твой голос»

Участникам и звездам предстоит отгадать, где среди подставных певцов затерялся настоящий талант.

Помешать лжецам выиграть миллион: в России стартует вокальное шоу «Я вижу твой голос»
«Я вижу твой голос» будет вести Владимир Маркони. Фото: канал «Россия».

Скоро телеканал «Россия 1» представит отечественным зрителям адаптацию всемирно известного вокального шоу «Я вижу твой голос» (I can see your voice). Этот формат стартовал в 2015 году в Корее и уже успел стать очень популярным по всей планете, включая США, Великобританию, Германию, Китай и другие страны.

В каждом выпуске программы будет участник, задача которого — распознать среди шести певцов одного настоящего вокалиста. В этом ему будут помогать звезды шоу-бизнеса. Но настоящая борьба развернется как раз среди лжевокалистов, ведь если они, используя актерский талант и харизму, смогут остаться нераскрытыми, то доберутся до приза в миллион рублей.

Известно, что ведущим российской версии телепроекта станет Владимир Маркони.

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