Помешать лжецам выиграть миллион: в России стартует вокальное шоу «Я вижу твой голос»

Скоро телеканал «Россия 1» представит отечественным зрителям адаптацию всемирно известного вокального шоу «Я вижу твой голос» (I can see your voice). Этот формат стартовал в 2015 году в Корее и уже успел стать очень популярным по всей планете, включая США, Великобританию, Германию, Китай и другие страны.

В каждом выпуске программы будет участник, задача которого — распознать среди шести певцов одного настоящего вокалиста. В этом ему будут помогать звезды шоу-бизнеса. Но настоящая борьба развернется как раз среди лжевокалистов, ведь если они, используя актерский талант и харизму, смогут остаться нераскрытыми, то доберутся до приза в миллион рублей.

Известно, что ведущим российской версии телепроекта станет Владимир Маркони.

Смотрите также: