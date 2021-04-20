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«Долой блестки и стразы!»: кого преобразят в новых выпусках «Модного приговора»

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 19 по 23 апреля.

«Долой блестки и стразы!»: кого преобразят в новых выпусках «Модного приговора»
Ведущие «Модного приговора» - Александр Васильев и Надежда Бабкина. Фото: Первый канал

«Лиза с детства привыкла к постоянным оскорблениям»

Героиня выпуска – Елизавета. Фото
Героиня выпуска – Елизавета. Фото: Первый канал

В понедельник модный блогер Кирилл привел на программу свою девушку Лизу, внешним видом которой совсем недоволен. В последнее время Кирилла часто приглашают на различные блогерские мероприятия и Лизу вместе с ним. Он считает, что Лиза одевается как пацанка: «Мне даже в соцсетях пишут, чтобы я Лизу бросил, потому что она мне не соответствует!»

А Лиза с детства привыкла к постоянным оскорблениям со стороны окружающих: «На протяжении шестнадцати лет тренеры по гимнастике мне постоянно говорили, что я маленький жирный гоблин, что у меня никогда ничего не получится. Теперь Кириллу его поклонницы ежедневно пишут, что я похожа на крокодила, чтобы он меня бросил. У меня уже выработался иммунитет!» — рассказывает Лиза. После преображения героини стилистами Кирилл запереживал, как бы теперь ему не остаться незамеченным.

«Она зациклена на диетах!»

Героиня выпуска – Ирина. Фото
Героиня выпуска – Ирина. Фото: Первый канал

Вторник. Александр считает, что его девушка Ирина со своими вечными диетами слишком зациклена на внешности и похудении. Вместо того, чтобы поехать с ним за город к друзьям, она сидит дома и выходит оттуда только в поликлинику.

Ирина комплексует из-за своих форм. Старается соблюдать диету, чтобы нравиться самой себе. Она в недоумении от того, что возлюбленный не понимает, как ей непросто с этим живется.

«Чувствуешь себя как в цирке!»

Героиня выпуска – Гюльнара. Фото
Героиня выпуска – Гюльнара. Фото: Первый канал

Среда. Дети Гюльнары устали бороться с цыганским стилем мамы. «Чувствуешь себя как в цирке, у нее нет ни одной вещи без блесток или страз!» Мама всю жизнь одевается во все яркое, и Алле с Тимуром часто бывает за нее стыдно.

Они уверены, этот стиль мешает ей не только в работе, ведь она занимает серьезную должность, но и в налаживании личной жизни. Гюльнара убеждена, что яркие вещи помогают ей справляться с трудностями, а мужчина ей не нужен, ведь главное в ее жизни — дети и внуки!

«Она выглядит, как чуня!»

Героиня выпуска – Наталья. Фото
Героиня выпуска – Наталья. Фото: Первый канал

В четверг в программе оригинальная парочка. «Наташа — женщина моего бывшего мужа, – рассказывает Светлана. – Она должна быть привлекательной и ухоженной, а она выглядит и одевается очень странно. Вот я всегда была стильная, красивая, особенная, поэтому муж меня и выбрал. И у меня в голове не укладывается, как он мог посмотреть на Наташу! Она выглядит, как чуня, и с годами становится только хуже!»

Наталья защищается: «Я не чуня, я – тормоз. У меня два года ушло на то, чтобы парикмахера себе выбрать, не говоря уж об одежде.  У меня есть несколько интересных вещей, которые я в Москве надеваю, но Максим говорит, что я похожа на деревенскую тетку, что я одета как капуста, а мне так тепло и удобно. Я понимаю, что он прав, но у меня фигура — прямоугольник, красивую одежду подобрать проблематично!»

«Ей следует подчеркнуть свои пышные формы, в которые я влюбился!»

Героиня выпуска – Елена. Фото
Героиня выпуска – Елена. Фото: Первый канал

Пятница. Александр моложе Елены на 17 лет, но разница в возрасте его не смущает, молодой человек недоволен внешним видом избранницы. Он хочет, чтобы Елена подчеркивала свои пышные формы, в которые он когда-то влюбился.

Ему хочется видеть Елену стильной и ухоженной, но вместо этого Елена постоянно носит платья-балахоны и свободные джинсы. Елене кажется, что она одевается стильно, модно, молодежно, а за балахонами прячет свой лишний вес.

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