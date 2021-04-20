«Долой блестки и стразы!»: кого преобразят в новых выпусках «Модного приговора»

«Лиза с детства привыкла к постоянным оскорблениям»

В понедельник модный блогер Кирилл привел на программу свою девушку Лизу, внешним видом которой совсем недоволен. В последнее время Кирилла часто приглашают на различные блогерские мероприятия и Лизу вместе с ним. Он считает, что Лиза одевается как пацанка: «Мне даже в соцсетях пишут, чтобы я Лизу бросил, потому что она мне не соответствует!»

А Лиза с детства привыкла к постоянным оскорблениям со стороны окружающих: «На протяжении шестнадцати лет тренеры по гимнастике мне постоянно говорили, что я маленький жирный гоблин, что у меня никогда ничего не получится. Теперь Кириллу его поклонницы ежедневно пишут, что я похожа на крокодила, чтобы он меня бросил. У меня уже выработался иммунитет!» — рассказывает Лиза. После преображения героини стилистами Кирилл запереживал, как бы теперь ему не остаться незамеченным.

«Она зациклена на диетах!»

Вторник. Александр считает, что его девушка Ирина со своими вечными диетами слишком зациклена на внешности и похудении. Вместо того, чтобы поехать с ним за город к друзьям, она сидит дома и выходит оттуда только в поликлинику.

Ирина комплексует из-за своих форм. Старается соблюдать диету, чтобы нравиться самой себе. Она в недоумении от того, что возлюбленный не понимает, как ей непросто с этим живется.

«Чувствуешь себя как в цирке!»

Среда. Дети Гюльнары устали бороться с цыганским стилем мамы. «Чувствуешь себя как в цирке, у нее нет ни одной вещи без блесток или страз!» Мама всю жизнь одевается во все яркое, и Алле с Тимуром часто бывает за нее стыдно.

Они уверены, этот стиль мешает ей не только в работе, ведь она занимает серьезную должность, но и в налаживании личной жизни. Гюльнара убеждена, что яркие вещи помогают ей справляться с трудностями, а мужчина ей не нужен, ведь главное в ее жизни — дети и внуки!

«Она выглядит, как чуня!»

В четверг в программе оригинальная парочка. «Наташа — женщина моего бывшего мужа, – рассказывает Светлана. – Она должна быть привлекательной и ухоженной, а она выглядит и одевается очень странно. Вот я всегда была стильная, красивая, особенная, поэтому муж меня и выбрал. И у меня в голове не укладывается, как он мог посмотреть на Наташу! Она выглядит, как чуня, и с годами становится только хуже!»

Наталья защищается: «Я не чуня, я – тормоз. У меня два года ушло на то, чтобы парикмахера себе выбрать, не говоря уж об одежде. У меня есть несколько интересных вещей, которые я в Москве надеваю, но Максим говорит, что я похожа на деревенскую тетку, что я одета как капуста, а мне так тепло и удобно. Я понимаю, что он прав, но у меня фигура — прямоугольник, красивую одежду подобрать проблематично!»

«Ей следует подчеркнуть свои пышные формы, в которые я влюбился!»

Пятница. Александр моложе Елены на 17 лет, но разница в возрасте его не смущает, молодой человек недоволен внешним видом избранницы. Он хочет, чтобы Елена подчеркивала свои пышные формы, в которые он когда-то влюбился.

Ему хочется видеть Елену стильной и ухоженной, но вместо этого Елена постоянно носит платья-балахоны и свободные джинсы. Елене кажется, что она одевается стильно, модно, молодежно, а за балахонами прячет свой лишний вес.

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