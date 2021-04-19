«Никто не застрахован»: Мария Зайцева вынужденно покинула шоу «Точь-в-точь»

В шоу перевоплощений «Точь-в-точь» наступает самое горячее время – финал все ближе, оценки все строже. Но в решающей части проекта не сможет принять участие солистка группы #2Маши Мария Зайцева. Она заболела и была вынуждена самоизолироваться. Для коллег и членов жюри Зайцева записала видеообращение.

«К сожалению, я приветствую вас в таком формате по причине того, что я вынуждена прекратить свое участие в проекте, поскольку заболела и мне нужно самоизолироваться. Никто не застрахован, это жизнь. Эмоции меня переполняют», – сказала Зайцева.

Добавим, что в лидерах проекта сразу несколько участников – это Дарья Антонюк, Анастасия Спиридонова, Анастасия Макеева.

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