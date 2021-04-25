Зрители выберут своего победителя: что покажут в финале «Точь-в-точь»

Пять лет мы прожили без шоу «Точь-в-точь», и вот незаметно новый сезон проекта уже подобрался к финальной точке. Грустно признавать, но как-то даже и не успели мы сполна насладиться шлейфом этого несущегося на всех парах актерского локомотива, который каждые выходные делал остановку, чтобы представить зрителю калейдоскоп свежих образов. Кто же поборется за победу?

Все на балл!

Состав претендентов таков: Валерия Ланская, Доминик Джокер, Дарья Антонюк, Мария Зайцева, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин, Александр Шоуа. Каждый из артистов достоин победы, и только в финале станет понятно, кто выиграл пятый сезон. По ходу проекта шло суммирование баллов, которые выписывали участникам судьи (Максим Аверин, Леонид Ярмольник, Максим Галкин и четвертый арбитр, который менялся каждый выпуск). И на заключительном этапе конкурса именно очки, как в любом регулярном спортивном первенстве, выявят триумфатора. Пока мы не знаем, у кого сколько баллов: общую таблицу сезона специально не показывают, для интриги.

А в финале четверо судей тоже вынесут вердикт по поводу каждого из участников, но в закрытом формате. Эти оценки прибавят к предыдущим баллам — так и получится итоговый результат. Зрители узнают его лишь в самом конце выпуска, то есть сразу после выступления артисту не скажут, сколько очков он набрал. Надо признать, что артисты идут довольно ровно: почти каждый хоть разок да выиграл по одному выпуску (зачет проходил по окончании каждого эфира).

Но из всех 10 финалистов только у одной певицы есть чемпионский пояс за победу в шоу, где надо делать что-то неожиданное, — в 2014 году финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова выиграла проект «Три аккорда», в котором пела совершенно нетипичные для себя песни. Возможно, в финале это умение перевоплощаться и адаптироваться поможет Насте взять второй чемпионский пояс.

Панайотов нацелен на реванш

Удивительным образом (и с легкой руки продюсеров шоу) в пятом сезоне проекта «Точь-в-точь» встретились Александр Панайотов и Дарья Антонюк — давние «друзья», разделившие в свое время первое и второе места в пятом сезоне «Голоса». Некоторые зрители до сих пор в шоке от того, как молодая певица «украла» у Саши победу.

Но, как показывает практика, «болезнь финалов» — его фирменный стиль. В проектах «Народный артист», «Стань звездой» и «Голос» Панайотов оставался стабильно вторым. И в этот раз вокалист намерен сломать традицию, а заодно взять реванш у Дарьи Антонюк.

Зрители выберут своего победителя

Вне зависимости от того, кто и сколько наберет баллов в финале, шоу выходит исключительно для зрительского удовольствия. Поэтому кубки кубками, а для публики запущено (и до сих пор действует в разделе «Точь-в-точь» на сайте Первого канала) специальное голосование за всех артистов проекта, по итогам которого одному из участников вручат приз зрительских симпатий. Так что у каждого зрителя есть реальный шанс повлиять на исход пятого сезона проекта.

«Точь-в-точь. Финал»

Воскресенье/22.00

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