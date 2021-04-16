«Как можно перепеть Пугачеву?»: Бабкина вспомнила, как боялась вызвать недовольство Примадонны

Вокалистка рассказала, как «замахнулась» на хиты Аллы Борисовны «Озеро надежды» и «Мне нравится».

Известная исполнительница народных песен Надежда Бабкина в день рождения Аллы Пугачевой, который отмечался 15 апреля, поделилась в Instagram историями о том, как она дважды «замахивалась» на хиты Примадонны.

Каждый раз Бабкина попадала в сложную ситуацию. Будучи сама звездой, она хотела спеть так, чтобы и Алла Пугачева осталась довольна, и публика не сравнивала вокал двух певиц.

«Когда мне в 1997 году предложили принять участие в трибьют-концерте «Сюрприз для Аллы», где все артисты должны были исполнять песни из ее репертуара, я крепко задумалась: как можно перепеть Пугачеву? Выход один — надо, чтобы произведение зазвучало совершенно по-новому», — поделилась Надежда Бабкина.

Вместе с ансамблем «Русская песня» они придумали номер под песню «Озеро надежды» — деревенская свадьба, в финале которого Надежда Бабкина представала в подвенечном платье.

Выступление вызвало восторг и у публики, и у Аллы Борисовны, и у автора песни Игоря Николаева.

Во второй раз Надежда Бабкина взялась за песню Пугачевой «Мне нравится».

«Мы усложнили себе задачу, решив спеть по своему бессмертное произведение Микаэла Таривердиева на стихи Марины Цветаевой. Перед тем, как разложить эту композицию на голоса, я сказала своим солистам: «Мы должны сделать это так, чтобы нас ни с кем не сравнивали», — продолжила Надежда Бабкина.

Вокалистка призналась, что Алла Пугачева оценила эту идею и мастерское исполнение песни.

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