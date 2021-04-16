«Прямой эфир» отметит 10-летие специальным выпуском о жизни внутри шоу

Программе «Прямой эфир» канала «Россия 1» исполняется 10 лет. Она стартовала в апреле 2011 года и скоро отметит свой юбилей специальным выпуском, который будет посвящен ей самой.

«Прямой эфир» давно перешагнул за рамки традиционного ток-шоу. Он практически превратился в документальный фильм о современной жизни в России, о сломанных судьбах людей и событиях, которые обсуждает вся страна. Именно здесь прозвучала исповедь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после отставки. Здесь гремело дело известного фотографа Дмитрия Лошагина, разделившее общественность на два лагеря.

«Есть известная фраза Мережковского: «Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину». То же можно сказать и о «Прямом эфире»: это жизнь современных россиян, порой, в самые ее драматические моменты», — говорит продюсер проекта Александр Митрошенков.

Выпуски «Прямого эфира» построены на тщательных журналистских расследованиях и иногда кардинально меняют судьбы своих героев.

Как работает известное шоу, и в чем его миссия зрители узнают в специальном выпуске программы, посвященном ее юбилею. Он выйдет в эфир 19 апреля в 17:15 на канале «Россия 1».

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