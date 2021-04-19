«Арбуз или дыня?»: эксперты попытались разгадать загадку Тимати на «Холостяке»

Новый сезон самого романтичного шоу на российском телевидении «Холостяк» стартовал 14 марта. Главным героем проекта стал основатель музыкального лейбла Blackstar Тимур Юнусов. Именно он пообещал зрителям самое интересное развитие событий за всю историю «Холостяка».

И пока экс-возлюбленный Анастасии Решетовой не обманул. Всем участницам проекта рэпер задает довольно неожиданный вопрос: «Дыня или арбуз?». Кто-то из девушек называет одно, кто-то другое, но никто не может пока понять, что Тимур имеет ввиду.

Стеб? Тест личности? Мы попытались выяснить у экспертов ответ на этот вопрос.

Психолог Игорь Тарасов: «Это тест на мужское и женское»

Психолог Финансового института при правительстве РФ Игорь Тарасов смог найти скрытый смысл в вопросе холостяка.

«Если рассматривать этот тест в символическом аспекте, то арбуз – это мужское начало, а дыня — женское. Если у женщин много женских качеств, есть норма женского начала – она должна выбрать арбуз. А если у женщин много мужских качеств – то ее подсознательно будет тянуть к женскому началу. И она выберет дыню», — обозначил эксперт.

При этом психолог сказал, что точную трактовку теста от шоумена может знать только сам Тимати и, скорее всего, загадка может иметь отношение к эзотерике.

А что сказал эзотерик

Таролог Марианна Абравитова объяснила, что с точки зрения эзотерики этот вопрос тоже можно рассматривать как тест на определение психотипа женщины. Специалист по прочтению карт рассказала, что прирожденные лидеры обычно отдают предпочтение дыне. А вот кроткие хранительницы домашнего очага все же выбирают арбуз.

«Если выбирает дыню, то женщине хочется быть главной. Она желает, чтобы мужчина целиком и полностью посвятил жизнь ей. В этом случае речь идет о гламурной девушке, которая будет рассматривать семью как придаток. Если девушка выбирает арбуз, то она будет настоящей мамочкой, верной женой и хозяйкой», — заявила эксперт.

О чем говорят в Сети

В официальной группе проекта во Вконтакте начались бурные обсуждения. Одни поклонники предположили, что дыня и арбуз могли символизировать образы бывших избранниц Тимати:

«Выбор: Шишкова или Решетова. Вот и смысл».

Другие зрители остановились на том, что строение плодов обоих растений может показать отношение участниц к вопросам семьи.

«В дыне все семечки вместе — дружные, а в арбузе — каждый сам по себе. Дыня однотонная — любит постоянство, а арбуз полосатый – непостоянство», — написали фанаты шоу.

Также зрители заметили, что количество букв в слове «арбуз» совпадает с количеством букв в имени Тимур. А вот в слове «дыня» столько же букв, сколько в имени Егор. Не зря же в первом эпизоде шоу появился друг и коллега Тимати — Егор Крид.

Справка Teleprogramma.pro

Игорь Тарасов — психолог Финансового института при правительстве РФ, учитель йоги.

Марианна Абравитова — таролог, занимается профессиональным гаданием с 19 лет. Имеет базовые знания в области психологии и психотерапии, полученные в Самарском Институте Общей Клинической Психологии и Психотерапии.

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