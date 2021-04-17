«И низы бархатистые и верха полетные»: Шаляпин предположил, кто прячется под маской Носорога

У исполнителя есть несколько версий, кем может оказаться этот участник шоу «Маска».

18 апреля в эфир выйдет десятый выпуск шоу «Маска» на НТВ. Участников остается все меньше, за победу борются шесть претендентов.

На этот раз Teleprogramma.pro обратила внимание на Носорога. Мы попросили Прохора Шаляпина послушать выступление артиста и попытаться разгадать, кого скрывает маска.

Стоит отметить, что Прохор не раз по нашей просьбе смотрел выступления персонажей «Маски» и каждый раз его предположения оказывались верны. Что же, возможно, он прав и на этот раз.

«Первое, что я могу сказать про выступление: восхитительный вокал, очень приятный тембр. И низы бархатистые красивые и верха — полетные, летящие. Очень приятно слушать. Человек одаренный, талантливый», — характеризует выступление Прохор Шаляпин.

У него есть несколько вариантов, что может так «профессионально справляться с верхними нотами».

«Это Глеб Матвейчук, но немного здесь другой тембр. Так что, скорее всего, не он. Допускаю, что под маской Носорога может быть Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International». Я бы сделал ставку на него», — признается артист.

Он отметил, что выступление Носорога, с точки зрения профессионализма, одно из лучших на «Маске».

«Россия богата на таланты, голос потрясающий, приятно слушать, ничего не режет. Настоящий профессиональный и талантливый вокалист. Человек действительно поет и действительно талантлив», — заключил Прохор.

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