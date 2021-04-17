Кого читатели Teleprogramma.pro выгнали бы из «Холостяка» на месте Тимати

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором девушки из разных стран мира борются за сердце Тимати. На прошлой неделе неожиданно для многих шоу покинула модель Дарья Погадаева. Несмотря на то, что Тимати сам пригласил девушку на проект, он так и не смог разглядеть в ней будущую даму сердца.

— Мне постоянно казалось, что ты очень стараешься мне понравиться. А девушка не должна это делать. Это как-то нарочито читается, мне не доставляет это удовольствия. Наверное, ничего не получится, — сказал Тимур уральской модели.

В итоге в «Холостяке» остались 10 девушек. Мы спросили у читателей Teleprogramma.pro, а кто из красавиц им нравится меньше всего. Голосование не заставило себя долго ждать.

В субботу, 17 апреля, наши читатели выгнали бы из проекта Адель Вейгель. За ее кандидатуру проголосовали 40% опрошенных. Оно и понятно: модель в каждом выпуске одной из последних получает розу от Тимати и в принципе она ведет себя нагло и раскрепощенно. А Тимати не раз признавался, что ему нравятся девушки скромные.

На втором месте – Катя Голден (20%). И эта девушка вряд ли дойдет до финала, так как Тимати уже говорил, что и она не совсем в его вкусе.

— Катя постоянно говорит только о себе, везде Я, — отмечал музыкант.

На третьем месте расположилась Мария Вебер – фаворитка Тимати в «Холостяке». Наши читатели считают, что рэперу, видимо, ни к чему встречаться с точной копией Анастасии Решетовой. Ведь можно попробовать что-то новенькое, верно?

Беспрекословно оставили бы в проекте наши читатели Лару Лепп, Кристину Кустову и Екатерину Сафарову. У последней, кстати, до «Холостяка» был роман с известным бразильским футболистом Неймаром.

Что ж проверим вашу интуицию, наши дорогие читатели.

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