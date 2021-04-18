Битва будет непростой: кто имеет высокие шансы выйти в финал шоу «Маска»

Опрос Teleprogramma.pro: кто из участников проекта может вылететь 18 апреля.

Шоу «Маска» подходит к своей кульминации. Очередной выпуск выйдет в эфир 18 апреля, и это будет уже первый полуфинал. За победу борются шесть участников: Носорог, Змея, Неваляшка, Лама, Крокодил и Заяц.

Все чаще звучат предположения, что в финале сойдутся Змея и Заяц. Ну что же, времени остается совсем немного и уже в мае мы увидим, кто получит звание победителя.

А пока остается гадать, какая маска сойдет с дистанции в ближайшее воскресенье. Читатели Teleprogramma.pro поделились своими соображениями, кто может покинуть «Маску» 18 апреля.

Самые высокие шансы на вылет у Неваляшки. За нее отдали голоса 34% респондентов. Кстати, есть подозрение, что Неваляшкой может оказаться юморист Юрий Гальцев и хотя его директор отрицает данный факт, не будем торопиться верить на слово.

Вторая строчка у Носорога и 24% голосов, а замыкает тройку претендентов Змея. За нее проголосовали 19% респондентов.

Стоит отметить, что на Змею ставки делаются давно, но участница оказалась на редкость удачлива. Не исключено, что она не раз удивит зрителей членов жюри.

По 9% голосов распределили между собой Крокодил и Заяц, а в Ламы всего 5% голосов.

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