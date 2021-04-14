Ремонтировать, а не выбрасывать: шоу «Требуется сборка» расскажет, как дать второй шанс старым вещам

Новая программа – не просто набор лайфхаков по возрождению дорогих сердцу предметов домашнего обихода, но и увлекательное соревнование.

Тренд на минимализм и экологичность – самый прекрасный из всех. Следуя ему, люди перестают бездумно выбрасывать старые и слегка поношенные вещи, стараясь их апгрейдить. Причем, это касается не только одежды, но и предметов домашнего обихода – диванов, часов и даже газонокосилок.

Как возвращают жизнь вещам, место которых, казалось бы, на свалке, расскажет и покажет шоу «Требуется сборка», в котором будут соревноваться умельцы. На глазах телезрителей они будут творить настоящие чудеса. Программа «Требуется сборка» — это набор лайфхаков и при этом захватывающее дух соревнование мастеров, у каждого из которых есть необходимые навыки, воображение, смекалка и «золотые» руки.

Ведущие шоу американские актеры Тим Аллен и Ричард Карн, известны не только своими ролями, но и имеют репутацию мастеров на все рук, способных починить даже то, что восстановлению не подлежит.

Участники шоу на глазах телезрителей создадут уникальные авторские изделия — садовый растопитель льда, совмещенный с листодувкой, газонокосилку со множеством дополнительных функций, джакузи ручной сборки, шашлычницу-велосипед.

Зрители «Триколора» смогут увидеть новое шоу за 5 дней до его премьеры на телеканале History, которая состоится 22 апреля.

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