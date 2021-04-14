Валерий Комиссаров: «Бузова не из-за денег ушла из «Дома-2»

Виктория Боня, Мария Погребняк и Валерий Комиссаров объяснили Teleprogramma.pro, почему «Дом-2» уже не вернет былую популярность.

Проект «Дом-2» нашел приют на телеканале «Ю». Только вот Ольгу Бузову с собой не взяли… или не пошла.

Сама Ольга призналась подписчикам, что настало время поставить точку.

«После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу «Дом-2», с которым провела 17 лет своей жизни…. Сейчас пишу этот текст и реву… Но я должна идти дальше! 12.04.2021 года моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу «Дом-2», официально закончилась!

Я покидаю шоу как участница и как ведущая», — объяснила ситуацию ведущая. View this post on Instagram A post shared by Ольга Бузова (@buzova86)

Кто займет ее место и сохранит ли передача свой формат – пока вопросы без ответа.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у Виктории Бони, Марии Погребняк, Валерия Комиссарова – будет ли «Дом-2» таким же рейтинговым без Ольги Бузовой.

«Я не уверена, что «Дом-2» держался только на Бузовой. Он держался на хорошем контенте, но до определенного момента. В последнее время ситуация изменилась и поэтому рейтинги упали до нуля. Если все держалось на популярности Бузовой, то «Дом-2» был суперпопулярным. Раньше шоу было теплое и душевное, более настоящее. Последнее время остались одни интриги, распутство. Никаких настоящих отношений там не было, превратили в грязь. Если вернут настоящие отношения, то зритель снова полюбит «Дом-2», вне зависимости от Бузовой», — заключила Виктория Боня. View this post on Instagram A post shared by VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

А вот Мария Погребняк даже не может представить знаменитый проект без Ольги Бузовой.

«Я без Оли не представляю этот проект. Естественно, рейтинги начнут падать. Не знаю, что могло ее заставить отказаться от «Дома-2», — задается вопросом Погребняк.

Ей готов ответить Валерий Комиссаров. Он уверен, что у Ольги Бузовой очень хорошее чутье, она видит на шаг вперед и поэтому не стала тратить время на провальный проект.

«Оленька, ты удивительная, потрясающая и великая умница. Она поняла, что из проекта сделали настоящую клоаку и ему осталось жить совсем немного. Она понимает главные вещи. Не из-за денег она ушла. Без меня «Дом-2» провалится, железно совершенно. Думаю, его закроют в течении месяца», — рассуждает Комиссаров.

Бывший начальник телестройки Валерий Комиссаров, в свое время продававший шоу телеканалу ТНТ, был аккуратно и юридически безупречно отстранен от проекта. Много лет подряд он наблюдал, как модернизируется его детище, причем не в лучшую сторону.

«Сначала проект закрыли на ТНТ из-за отсутствия рейтингов. Два года он не давал никакой отдачи, а только просаживал канал. Теперь «Ю». там вообще велики шансы полностью завалиться. Шоу закроется неминуемо, от месяца до трех, помяните мое слово. Эта покупка дорого обойдется телеканалу. Я предвижу, что будет дальше. В первый день выпуска будет эйфория, счастье. Рейтинги первого дня взлетят, а ко второй серии они быстро опустятся ниже средней доли канала. Нужно будет чем-то привлекать зрителя. Чем? Правильно, дальше пойдут драки, а через неделю, две и поножовщину увидим. Поверьте, этим рейтинги не поднять! Самое главное, что в шоу нет ни слова правды, все по сценарию. Героев даже отличить друг от друга нельзя, сплошная постановка», — дал свой прогноз на будущее «Дома-2» Валерий Комиссаров.

Смотрите также