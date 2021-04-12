«Звезды становятся ближе»: встречу со Светлаковым и другими звездами разыграют на аукционе

Многие звезды участвуют в благотворительности, но редко об этом говорят. В последнее время хвастаться своими добрыми делами стало не модно среди светских персон. Однако порой они готовы пойти на многое, чтобы собрать деньги для нуждающихся. Так, 12 апреля стартует новый проект «Звезды становятся ближе», который создали платформа Meet For Charity и телеканал СТС.

В рамках этого проекта будет проведен аукцион, в котором будут разыграны встречи со звездами. Счастливчики смогут лично увидеться и пообщаться с Сергеем Светлаковым, Александром Роговым, Александром Незлобиным, Еленой Ксенофонтовой, Анной Невской и Еленой Николаевой, а также другими актерами и ведущими телеканала. Они поделятся своим опытом с теми, кто примет участие в аукционе.

Примечательно, что коллаборация будет запущена перед Днем мецената и благотворителя (13 апреля). Более того, этот месяц особенный для Meet For Charity, так как проект отмечает пятилетие и рекордные 142 миллиона рублей, собранные на благотворительность с даты основания в 2016 году.

Добавим, что победители аукциона побывают на съемках нового проекта канала со Светлаковым, станут зрителями на стендап-концерте Незлобина и получат стильный подарок от Рогова. Более того, им выпадет шанс познакомится с талантливыми актерами и побывать на их спектаклях.

«Мне очень приятно, что благодаря моему участию в благотворительном аукционе наш православный фонд сможет еще больше поддержать многодетные семьи и помочь восстановить храмы. Буду рада познакомиться с победителем аукциона и пригласить на свой спектакль», — призналась Ксенофонтова.

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