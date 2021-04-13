Шлемофон, перчатки от скафандра и комбинезон: в «Модном приговоре» началась космическая неделя

Рассказываем, что покажут в выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 12 по 14 апреля.

В понедельник в студии космонавт Елена Серова со своей дочерью и племянницами

Для семьи Елены Серовой день космонавтики – большой праздник. Ведь она — четвертая женщина в истории СССР и России, побывавшая в космосе, и первая женщина в мире, работавшая на МКС.

В честь 12 апреля «Модный приговор» принарядит ее девочек: дочь Алену и племяшек-крестниц Веронику и Милену. Елена Серова принесла в студию «Модного» свою одежду, в которой была в космосе: шлемофон, перчатки от скафандра и комбинезон.

«Мужу пора научиться отдыхать и одеваться в стиле «пора в отпуск»

Во вторник программа начнется с показа Валентина Юдашкина, коллекция осень — зима 2021, посвященная памяти модельера Пьера Кардена. А героями выпуска станут побывавший дважды на орбите Андрей Иванович Борисенко и его жена Наталья.

В космосе Андрей Иванович провел практически год, но на подготовку к полетам ушла вся жизнь. Его супруга Наталья поддерживает мужа во всем — в горе и в радости, но только не в одежде. Она уверена, что мужу пора научиться отдыхать и одеваться в стиле «пора в отпуск».

Андрей Иванович считает свою Наталью идеальной женщиной и хочет, чтобы она могла гордо цокать каблучками по красной ковровой дорожке, добавив к образу лоска и шика. Стилисты подберут комплекты одежды для обоих супругов.

Перед Модным судом предстанет семья работников космической отрасли

Среда. Сергей с раннего детства увлекался космосом и мечтал о нем. Повзрослев, Сергей понял, что быть космонавтом – очень опасно, любая мелочь может стоить жизни. Теперь он занимается программированием: пишет программы для космических спутников.

Дарья работает в ракетно-космической корпорации, она уверена, что можно совместить мечты колонизировать Луну и встать ногой на Марс с тихим и спокойным семейным счастьем. Евгений с детства мечтал стать космонавтом. Окончил космическую академию, отслужил три года на космодроме, занялся испытаниями космических кораблей и прошел курс общекосмической подготовки в отряде космонавтов.

Он не сдал один из экзаменов, позволяющий зваться космонавтом, но ведь и на права он сдал лишь с одиннадцатого раза, так что мечты о космосе его не оставляют. Как же их преобразят стилисты?

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