«Следят, чтобы в коридорах мы не пересеклись»: Тишман рассказал о секретности шоу «Маска»

По словам артиста, замаскированные звезды не могут увидеть друг друга за кулисами.

Певец Марк Тишман, он же, как выяснилось, Белый Орел в новом сезоне шоу «Маска», поделился с Teleprogramma.pro закулисными тайнами самого засекреченного проекта канала НТВ. Он рассказал, что скрывал свое участие в передаче по всем фронтам. Близким говорил, что снимается в музыкальном сериале, в Instagram выкладывал фото из поездок, а водителю соврал, что отправился на шоу «Танцы».

41-летний артист отметил, что звезды под масками не пересекаются друг с другом на съемках (кроме момента голосования, когда стоят на сцене), и поэтому не видят лиц друг друга.

«С каждым из участников всегда есть администратор шоу с рацией, они на связи друг с другом и следят за тем, чтобы в коридорах мы не пересеклись, — рассказал Марк. — Гримерки участников нарочно разбросаны по огромному «Главкино».

Один из важных секретов успеха шоу Тишман считает его команду. Несмотря на то, что в нее входит большое количество людей — администраторов, редакторов, хореографов, танцоров, логистов, продюсеров и прочих, — все они, по словам певца, являются преданными фанатами «Маски», живут ею и заботятся о сохранности тайны звездных участников.

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