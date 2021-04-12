«Нашла Земфиру в голосе»: Галкин оценил выступление Ланской на шоу «Точь-в-точь»

В очередном выпуске шоу «Точь-в-точь» на сцену в образе Земфиры вышла Валерия Ланская. Артистка исполнила песню «Ариведерчи» и сорвала овации зала. Выступление оценили члены жюри, правда, не всем понравился номер.

«Не задалось с самого начала. Вообще не случилось. То ли ты что-то испугалась, то ли эти ноты тебе мешали и ты как-то там гуляла. И мощи не случилось. Но ты это все можешь, поэтому тройка», — сказала Максим Аверин.

Приглашенный член жюри Николай Фоменко поставил Валерии четыре, а Максим Галкин, как и Леонид Ярмольник, оценили номер на пятерку.

«Мне понравилось, как ты попала в тембр, а в тембр ты попала. Ты нашла Земфиру в голосе. Конечно, энергетики не хватило. Не хватило пацанки», — сказал Галкин.

Напомним, ранее Ланская вышла на сцену шоу «Точь-в-точь» в образе Димаша Кудайбергена, чем вызвала на себя шквал критики со стороны поклонников певца.

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