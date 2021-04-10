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Вслед за Катей Голден черную розу на «Холостяке» получили Лара Лепп и Кристина Кустова

Тимати дал девушкам последний шанс.

Вслед за Катей Голден черную розу на «Холостяке» получили Лара Лепп и Кристина Кустова
Тимати подарил три черные розы участницам «Холостяка». Фото: globallookpress.com

Черная роза появилась в «Холостяке» 10 апреля и для участниц стала символом последней надежды. Та, кто получила данный цветок, в последний раз отправится на свидание с холостяком, чтобы показать себя с другой стороны.

Первый цветок Тимати вручил Кате Голден, а вслед за ней черную розу получили Лара Лепп и Кристина Кустова.

На последнюю не хватило красных роз и девушка была уверена, что останется вовсе без цветка. Когда столик оказался пуст, Тимати спросил, что она чувствует?

«Волнительно, не хочется с тобой расставаться. Но у меня там тоже жизнь и если ты хочешь, то я уеду. Мне не интересно завоевывать мужчину. Если у него не лежит ко мне сердце», — поделилась девушка.

Но тут Тимати вдруг подарил Кристине черный цветок. В отличие от других участниц, которые обрадовались последнему шансу, Кустова рассудила иначе.

Тимати
Тимати.
Фото: кадр с видео

«Не ясно, чем я заслужила ненастоящую розу. Не сообразила, надо было отказаться сразу», — резюмировала девушка.

Тем не менее, розу она приняла и отправится с Тимати на последнее свидание.

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