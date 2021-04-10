Тревожный знак: Тимати впервые подарил участнице «Холостяка» черную розу

После того, как проект «Холостяк» покинула Дарья Погадаева, Тимати приступил к церемонии роз. Здесь тоже не обошлось без сюрпризов.
Всем девушкам рэпер вручал красные розы, а для одной была приготовлена черная.
«Это впервые в истории проекта. Особая черная роза. она обозначает, что ты идешь со мной на свидание после которого решится: остаешься ты ил уходишь». — сказал Тимати.
Цветок он приготовил для Кати Голден.
Кстати, это был не единственный сюрприз для участницы. Когда-то она сказала Тимуру, что может легко обойтись без телефонов и других привычных вещей, но ей ужасно не хватает орехов.
Тимур запомнил этот факт и во время церемонии роз преподнес ей кешью, жаренный без соли.
После девушка призналась, что черная роза озадачила ее. она полагает, что романтического свидания из их встречи с Тимуром явно не выйдет.