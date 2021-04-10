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«Даша, я принял решение»: Тимати выгнал из шоу «Холостяк» Дарью Погадаеву

Рэперу не понравилось, что девушка слишком старалась произвести на него впечатление

«Даша, я принял решение»: Тимати выгнал из шоу «Холостяк» Дарью Погадаеву
«Даша, я принял решение»: Тимати предложил уйти из шоу «Холостяк» Дарье Погадаевой. Фото: instagram.com/dashapogadaevaa/

Страсти накаляются, участниц в шоу «Холостяк» остается все меньше. 10 апреля проект покинула Дарья Погадаева.

«Даша, я принял решение и обсуждать его при всех не буду. Я тебе расскажу, когда провожу до машины», — начал Тимур.

Дарья Погадаева, шоу «Холостяк»
Дарья Погадаева, шоу «Холостяк».
Фото: кадр с видео

Девушка не до конца поняла, что она покидает проект и даже не успела никак среагировать.

Почему я, поинтересовалась участница возле машины.

Оказалось, она слишком старалась понравиться Тимуру и это вызвало обратную реакцию.

«Я не старалась, наоборот. Мне было очень комфортно с тобой», — только и успела сказать девушка.

Шоу «Холостяк»
Шоу «Холостяк».
Фото: кадр с видео

Уже в машине девушка призналась, что все произошло слишком рано, но в этом есть свои плюсы.

«Я еще не успела влюбиться. Все произошло неожиданно», — заключила Дарья.

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