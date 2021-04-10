«Как бикини съемка»: Тимати пристально рассмотрел фигуры двух участниц «Холостяка»

Адель Вейгель и Кристина Романова получили приглашение на шикарную яхту и продемонстрировали фигуры в бикини

В пятом выпуске шоу совместное свидание с Тимати досталось Адель Вейгель и Кристине Романовой. Холостяк пригласил девушек на белоснежную яхту, где уже было готово охлажденное шампанское и клубника.

Участницы хоть и были не совсем довольны совместной встречей, но отказаться никто не решился. Хотя изначально Романова думала о подобном варианте.

Когда первое неудобство удалось сгладить, Тимати предложил девушкам искупаться в водах залива.

«Я как мужчина не могу не поделиться впечатлениями. Они обе отлично сложены, это было как на бикини съемке. Когда они вышли в купальниках, я подумал: счастливый *** сын!», — откровенничает холостяк.

Пока он наслаждался девушками, они не скрывали своего любопытства и рассматривали мужчину.

«Он красивый, весь в татуировках….», — поделилась Кристина.

Судя по всему, девушку мучило чувство ревности, так как Адель постоянно оказывалась рядом с Тимуром.

«Она пыталась за него зацепиться, такими глазками на него смотрела», — признается Кристина.

Ей все же удалось поговорить один на один с Тимати и они обсудили ее личную жизнь. Девушка объяснила, почему она такая закрытая и сложно сходится с людьми.

Кристина призналась, что живет в Питере с родителями и холостяк отметил, что она «хорошая девушка».

«Если говорить о комфорте, то у меня лучше сложилось общение с Кристиной. С ней комфортнее. Она более опытная, взрослая. Она другого склада», — заключил мужчина.

От Адель повышенный интерес Тимати к Кристине скрыть не удалось, и она отметила, что для нее данная ситуация «очень странная и непонятная».

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