Больше не будет: после второго свидания с Машей Вебер Тимати отказался от белой розы

10 апреля Маша Вебер заполучила второе свидание с Тимати. Холостяк был вынужден отправиться на встречу с участницей, так как она обладала белой розой. А по правилам игры, белая роза дает девушке право на любое желание.

Вебер пожелала свидание и устроила его самостоятельно. Пара пошла в парк аттракционов, каталась на каруселях, мило беседовала и, на первый взгляд, все прошло отлично.

Но впечатления от этой встречи у холостяка остались самые спорные. Тимур признался, что нервничает, когда женщина что-то организовывает за его спиной. Чтобы исключить подобные сюрпризы в будущем, он решил отменить белую розу в своем сезоне.

«Я не такой, это немного не мой вариант. Когда женщина за моей спиной готовит мне свидание. Не я за ее, а наоборот. В моем сезоне больше «белой розы» никогда не будет, забыли про нее», — заключил Тимур.

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