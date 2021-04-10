Ноги немели от страха: как прошло второе свидание Маши Вебер и Тимати

Маша Вебер заполучила второе свидание с холостяком. Несмотря на то, что отправиться на встречу должна была Лара Лепп, Вебер воспользовалась своей «белой розой» и забрала свидание себе.

Обычно встречу организовывает холостяк, но на этот раз все заботы легли на девушку.

«Я помню, что ты говорил, что есть только пара мест, где ты может чувствовать себя спокойно и к тебе никто не будет подходить, просить сфотографироваться», — сказала Вебер в начале встречи.

Она выбрала парк аттракционов, который специально закрыли для других посетителей ради этого свидания.

«Я чувствую себя в роли девушки», — пошутил Тимати и уселся на карусель.

Начали с безобидных каруселей, а потом начался настоящий экстрим. Притом ко многим испытаниям Вебер оказалась явно не готова, она призналась, что у нее от страха немеют ноги.

Закончилось все тем, что Мария и Тимур выиграли плюшевого медведя.

А после молодые люди начали вести задушевные беседы, в частности, затронули тему доверия.

Тимур признался, что не доверяет людям безоговорочно, так как обжигался. А вот у Вебер в жизни только положительный опыт.

Несмотря на то, что все прошло идеально, Тимур признался, что чувствовал себя не очень комфортно.

«Я не такой, это немного не мой вариант. Когда женщина за моей спиной готовит мне свидание. Не я за ее, а наоборот. В моем сезоне больше «белой розы» никогда не будет, забыли про нее», — заключил Тимур.

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