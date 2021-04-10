«Мы 19 лет в браке»: Елена Воробей впервые рассказала «правду» о своих отношениях с Юрием Гальцевым

12 апреля артист отметит 60-летие. Перед юбилеем разоткровенничалась о друге и коллеге Елена Воробей. Она прокомментировала слухи об их романе, которые ходят длительное время.

Юрий Гальцев родился 12 апреля, когда Юрий Гагарин совершил подвиг — впервые отправился в космос. Именно в честь него родители и назвали будущего пародиста. Они ожидали, что он тоже будет летать, но в итоге у него раскрылись другие таланты. Вскоре артисту исполнится 60 лет. Именного его жизни и творчеству посвятил новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» ведущий Андрей Малахов.

Регина Дубовицкая вспомнила, как впервые увидела выступления Гальцева. Она призналась, что не была сильно впечатлена, но ей понравился номер с клоунадой, за что она и взяла его в коллектив. Пришла поздравить его и Елена Воробей. Она станцевала в балетной пачке, спев вместе с Юрием отрывок из своего знаменитого номера «Возьмите меня».

«Это у меня самый загадочный брак и самый положительный», — сразу заявила Елена. «Да, куда бы я ни приезжал, мне все говорили: Где твоя жена? Почему ты всегда один? Я приезжал к ребятам. Меня спрашивали: Где Ленуся? Где твоя жена? После первого совместного номера нас поженили», — поделился именинник.

«Я напомню одну историю. Когда мы поехали в тур по Украине. Город за городом, гостиницы — все такое самое презентабельное. И вдруг мы приезжаем в небольшой город и нас селят в гостиницу. У нас такой номер. Нам говорят, что лучше ничего нет: „Такой номер, вы будете довольны“. Мы подходим и написано: номер для новобрачных. Я отхожу в сторону и говорю: „Дайте нам отдельно два люкса, если есть“. Она мне так подмигнула многозначительно, отвела в сторону и говорит: „Что? Поругались?“» — рассказала Воробей. «Мы 19 лет в браке с Юрой Гальцевым», — добавила она.

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