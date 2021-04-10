Неужели Лобода?! Забияка и Соколовский попытались раскрыть маску Змеи

В новом сезоне шоу «Маска» только ленивый не обратил внимание на участницу, которая прячется за маской Змеи. Стройная, высокая, с отточенными движениями и отменными вокальными данными. Поклонники давно гадают – кто же является Змеей?

Любопытство зрителей разделяют и члены жюри, яркая, эпатажная, дерзкая и загадочная героиня привлекает к себе внимание каждый выпуск.

Teleprogramma.pro попросила Влада Соколовского и Ирину Забияку послушать выступления участницы шоу «Маска» и попытаться понять, кого же скрывает костюм.

Ее номера каждый раз кардинально разные. Ну как один человек может исполнить Du hust Рамштайна, 7 Rings Арианы Гранде, «Ты не верь слезам» Шуры? А Змея может.

«По вокалу достаточно сложно что-то понять, так как много ретуши голоса, но судя по образу, движениям, под маской Змеи может скрываться Светлана Лобода», — предполагает Ирина Забияка, солистка группы «Чили».

Она отметила, что если голос можно скрыть техническими ухищрениями, то движения, походку – не спрятать ни под каким костюмом.

«Каждое движение, ассоциируется только со Светланой, да и диапазон голоса схож. Стоит вспомнить даже не образы на выступлениях, такая же холодная и грациозная», — приводит доводы Ирина.

А вот Влад Соколовский, которого самого подозревают, что он Носорог, уверен, что под маской Змеи скрывается вовсе не Лобода. У него есть свои предположения, кем может оказаться яркая участница.

«Сначала, когда участница проекта просто двигалась, я подумал, что это Элина Чага. А после того, как я услышал пение змеи, с уверенностью 99% могу заявить, что это Юля Паршута», — отстаивает свою точку зрения артист.

Но на случай, если его варианты окажутся неверны, предлагает еще одну кандидатуру.

«Чтоб уж наверняка, могу предложить еще такой вариант, как Маша Кольцова, но все-таки больше склоняюсь в сторону Юли», — заключил Влад Соколовский.

А как вы считаете, кто прячется в маске Змеи?

Смотрите также