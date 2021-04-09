На старте проекте фотосъемка с пауками: что ждет участниц «Ты_Топ-модель на ТНТ»

В новом выпуске девушки заселятся в модельный дом, где их ждут и бытовые проблемы.

В новом выпуске шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ», который выйдет в эфир 11 апреля, участницы попадут в руки к знаменитому стилисту Алексею Осипчуку. Он предложил девушкам изменить свой имидж, но далеко не все из них согласились с кардинальными преображениями. Ситуация накалилась до предела, и звездным ведущим пришлось решать, как расценивать внезапный бунт против стилиста. Вполне возможно, кого-то из участниц обвинят в непрофессиональном подходе к работе.

В новом выпуске четырнадцать девушек заселятся в модельный дом, где им придется жить на протяжении всего проекта. Однако не всем красавицам хватило спальных мест под общей крышей. А уже наутро их ждало новое испытание — фотосессия с живыми «аксессуарами»: змеями, геконами, пауками и улитками.

Кто-то из моделей не смог побороть страх и сделать удачные кадры, ну а некоторые девушки, наоборот, смогли вызвать восхищение наставников и фотографа. Известно, что уже с этого выпуска прошедшие кастинг участницы начнут выбывать из проекта, если разочаруют звездных ведущих.

Смотрите шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» по воскресеньям в 17:30.

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