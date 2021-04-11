Необычные хобби Стивена Сигала
Видео
«Жизнь других» в Панаме: что местные едят вместо картошки и как власти выплачивают…
Жанна Бадоева
Звездный гость

Съест ли Змея Неваляшку? Читатели Teleprogramma.pro предположили, кто покинет «Маску»

Страсти накаляются. Очередной участник вылетит из шоу уже 11 апреля.

Съест ли Змея Неваляшку? Читатели Teleprogramma.pro предположили, кто покинет «Маску»
Съест ли Змея Неваляшку?: Читатели Teleprogramma.pro предположили, кто покинет «Маску». Фото: НТВ

Пожалуй, шоу «Маска» можно назвать самым рейтинговым на российском ТВ. Финал все ближе и страсти накаляются. Проект уже покинули Юрий Стоянов, Азиза, Ирина Дубцова, Ольга Бузова, Иосиф Пригожин, Марина Кравец и другие звезды.

Кому же удастся дойти до финала? Пока на общем фоне выделяется Змея. Она неизменно привлекает к себе внимание, одни желают ей победы, другие — надеются, что сильная участница скоро покинет шоу, но так или иначе, шансы на финал у этой маски высоки.

По традиции, читатели Teleprogramma.pro проголосовали за участников, которые, по их мнению имеют высокие шансы на вылет в выпуске 12 марта.

Большинство отдали свои голоса за Неваляшку. По мнению 27% респондентов, шансы этого участника на выбывание самые высокие.

Шоу «Маска»
Шоу «Маска».
Фото: НТВ

Вторую строчку делят между собой Крокодил, Носорог и Заяц — они набрали по 16% голосов.

Третья строчка у Змеи и Ламы — по 10% голосов.

Шоу «Маска»
Шоу «Маска».
Фото: НТВ

А замыкает список претендентов Белый Орел, этот участник ухитряется не привлекать к себе внимание и уверенно идет к победе. Он получил всего 5% голосов.

Опрос Teleprogramma.pro
Опрос Teleprogramma.pro

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»НТВопрос