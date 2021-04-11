Съест ли Змея Неваляшку? Читатели Teleprogramma.pro предположили, кто покинет «Маску»

Пожалуй, шоу «Маска» можно назвать самым рейтинговым на российском ТВ. Финал все ближе и страсти накаляются. Проект уже покинули Юрий Стоянов, Азиза, Ирина Дубцова, Ольга Бузова, Иосиф Пригожин, Марина Кравец и другие звезды.

Кому же удастся дойти до финала? Пока на общем фоне выделяется Змея. Она неизменно привлекает к себе внимание, одни желают ей победы, другие — надеются, что сильная участница скоро покинет шоу, но так или иначе, шансы на финал у этой маски высоки.

По традиции, читатели Teleprogramma.pro проголосовали за участников, которые, по их мнению имеют высокие шансы на вылет в выпуске 12 марта.

Большинство отдали свои голоса за Неваляшку. По мнению 27% респондентов, шансы этого участника на выбывание самые высокие.

Вторую строчку делят между собой Крокодил, Носорог и Заяц — они набрали по 16% голосов.

Третья строчка у Змеи и Ламы — по 10% голосов.

А замыкает список претендентов Белый Орел, этот участник ухитряется не привлекать к себе внимание и уверенно идет к победе. Он получил всего 5% голосов.

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