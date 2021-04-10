Кто покинет шоу «Холостяк» на этой неделе: опрос Teleprogramma.pro

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором 11 девушек, приехавших с разных концов Земли, борются за сердце рэпера Тимати.

На прошлой неделе музыкант отправил домой Татьяну Супиченко. Тимур заявил, что испытывает к девушке исключительно дружеские чувства и пообещал ей встретиться в Москве после окончания проекта.

В прошлом выпуске также неожиданным стал приезд трех новых девушек для участия в шоу. Дело в том, что из-за пандемии во многих странах закрыты границы и некоторые участницы не смогли прилететь в Москву к Тимати на церемонию знакомства. Зато они благополучно добрались до Дубая, где тоже включились в гонку наравне с остальными красотками.

Теперь поклонники гадают – кого же Тимати отправит домой в ближайшем выпуске, 10 апреля. Мы провели опрос и выяснили, чьи шансы уехать домой, по мнению читателей Teleprogramma.pro, выше всех.

Согласно опросу, больше всего шансов покинуть проект у Адель Вейгель (40% голосов). Две последние две недели модель уже была в числе аутсайдеров. И нет никакой гарантии, что что-то изменится и в этот раз.

На втором месте – Катя Голден (27%). Тимати не раз говорил, что модель – чрезмерно эмоциональная и зацикленная исключительно на себе. Поэтому расстаться с ней он может уже скоро.

На третьем месте оказалась Алиса Грабовая (13%). Но это, кстати, странно, учитывая то, что Тимати выразил ей явную симпатию. Рэпер признался, что в данный момент эта девушка на проекте ему по-настоящему интересна.

Также наши читатели не прочь отправить домой Кристину Романову (7%). Как и Адель, она тоже была последней, кому Тимати дарил розу.

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