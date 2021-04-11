Модница недели из шоу «Маска»: стилист нашла «трэш» в образе Тодоренко и безвкусицу у Валерии

Члены жюри очень стараются идти в ногу со временем. Иногда даже чересчур.

Шоу «Маска» на телеканале НТВ, пожалуй, одно из самых зрелищных на современном телевидении. Участники в невероятных костюмах, волшебные перевоплощения и неожиданные разоблачения. Интрига в каждом выпуске! Но не только селебрити под маской держат зрителя в напряжение — члены звездного жюри не отстают:

«У меня складывается впечатление, что судьи устраивают свое шоу нарядов. Так и хочется сказать Тhe show continues», — заявила имидж-стилист Елена Бестави, разглядев комплекты певицы Валерии и телеведущей Регины Тодоренко.

Ведь только одна из них может стать «Модницей недели» сайта Teleprogramma.pro.

«Великолепно сидит на стройной фигуре»

Эксперт проанализировала по три образа претенденток на стильный титул. Елена нашла, за что девушек похвалить, а за что пожурить. Томить не будем: давайте разглядывать наряды Валерии.

Первый в очереди — кипенно-белый брючный костюм. Ох, как красиво певица «отсвечивала» в нем на фоне исполнителя Филиппа Киркорова, который председательствовал в красном! Стилист выбор Валерии поддержала, но не во всем:

«Прекрасный белоснежный костюм: жакет со спущенным рукавом, из-под ко которого с нами заигрывает интересный топ-балконет, и укороченные брюки с бахромой. Все великолепно сидит на стройной фигуре певицы.

Но образ рушит непонятная шляпка цвета фуксии. На мой взгляд, идеально сюда вписалась бы вуалетка или канотье с серебряным кантом. Также хочу отметить, что обилие разных колец на руках – просто верх безвкусицы. За аксессуарный ряд оценку снижаю, 8 баллов».

«Валерию не видно за яркими цветами»

Второй образ певицы пришелся стилисту не по вкусу. И дело здесь не в том, что наряд немодный, или сидит не так. Все модно, все так, но не для Валерии:

«Яркий образ… У этого цветового решения есть название – контраст цветовых сопоставлений. Его главная отличительная «фишка» в том, что формируется контраст из чистых цветов в их предельной насыщенности.

Синий и желтый – можно сказать, классическое сопоставление. Эмоции у этого контраста очень сильные: решительность, напор. Хрупкую Валерию просто не видно за яркими цветами. Я в таких случаях говорю – дама выгуливает платье. 5 баллов».

«Костюм готов раздавить»

А этот черный костюм, декорированный карманами, как с пуховика, заслужил разгромную критику и максимально низкую оценку. Образ Бестави готова занести в «черный список». Ну, вот совсем он изящной Валерии не к лицу!

«Слишком очевидно заметно, что этот черный костюм своим «весом» готов раздавить Валерию. Объемный пиджак с объемными карманами розового цвета и такой же отделкой на рукавах не подчеркивают ни стройную фигуру, ни внешность певицы. Таким же тяжелым кажется колье с разноцветными камнями, которое не понятно, с чем сочетается. Мне кажется, что ужаснее образа у Валерии, я не видела. 1 балл».

К чему сей «трэш»?

Пока Валерия «отсвечивала» Киркорова в белом, Регина попыталась слиться с королем в одной цветовой гамме. И в принципе у нее это прекрасно получилось, хотя и здесь не обошлось без «косяков».

«Алый брючный костюм, который выбрала Регина, прекрасен по форме и по содержанию. Цвет и фасон — в тренде. Прическа прекрасно подобрана под костюм. Все очень стильно!

Кроме этих плюшевых тапочек с глазами. К чему сей «трэш»? Мне не понятно. Лодочки на шпильке – белые или красные – более гармонично завершили образ. 9 баллов».

«Добавляет лишней солидности»

Глядя на этот образ, складывается впечатление, что Тодоренко «не отпускает» Клеопатра из «Ледникового периода». Регина, это другое шоу! Возвращайся к нам.

«Платье из жаккардовой ткани подтверждает, что телеведущая о трендах знает все! Но именно этот слишком спокойный табачный оттенок с позолотой в рисунке и в купе с тяжелой фактурой ткани добавляют ей совершенно ненужной солидности. Избежать лишнего флера не помогают элементы легкости в фасоне, такие как глубокий вырез и юбка-колокол. 5 баллов».

«Быть разной, но модной»

И завершает подборку неоднозначный, но притягивающий взгляды образ. Имидж-стилист констатировала, что пригоден аутфит для подростка, но, если Тодоренко чувствует себя лет на 16, почему мы должны с ней спорить?

«Ощущение, что Регину бросает в крайности. То наряд почти царицы, то тинейджер, который пришел потусить. Сомневаюсь в уместности такого образа для судьи шоу, но признаю: комплект стильный. Видимо у Регины цель быть на каждой передаче разной, но модной. 7 баллов».

Подводим итог

А теперь самая интересная часть: подсчет оценок. За белоснежный образ Валерия получила 8 баллов, за платье в желто-синей гамме – 5, а за черный костюм – 1. Итого 14 баллов из 30. Средняя оценка за комплект – 4,6. Не густо…

Регина Тодоренко заработала 9 баллов за «красный лук», 5 – за образ в стиле царицы и 7 – за костюм тинейджера. 21 балл из 30 возможных. Средняя оценка за комплект – 7 баллов.

И «Модницей неделе» портала Teleprogramma.pro становится – аплодисменты! – Регина Тодоренко.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави – имидж-стилист, создатель авторской бижутерии и руководитель имидж студии «BestaviStyle». Эксперт окончила курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр». Имеет богатый опыт в проведение мастер-классов по деловому стилю и дресс-коду для офисных сотрудников. Елена пишет статьи для глянцевых изданий, а также ведет тренинги по стилю для модниц с юга России: Волгоград. Астрахань, Элиста и др.

Смотрите также: