Буряк, Жабеня и Мохито: какие костюмы достались участникам украинского шоу «Маска»

Teleprogramma.pro заглянула на страничку украинского варианта «Маска» и не смогла не порадовать вас подборкой ярких нарядов.

Шоу «Маска» снискало зрительскую любовь на всех континентах, миллионы поклонников вне зависимости от религии, цвета кожи и политических убеждений с удовольствием усаживаются перед экранами, чтобы насладиться яркими выступлениями и попытаться разгадать «Маску».

Teleprogramma.pro заглянула в украинскую «Маску». Предлагаем и вам оценить костюмы героев, возможно, некоторые из них появятся в третьем сезоне российского шоу.

Троянда

Или Роза — именно так зовут эту маску в Украине.

Мольфар

Мольфар (или Маг) в культуре гуцулов означает человека, который, обладает сверхъестественными способностями. Это может быть знахарь, носитель древних знаний и культуры. Мольфары занимаются целительством, управляют силами природы.

Буряк

Или по-другому Свекла. Кстати, так овощ зовут не только на большей части Украины, но и в юго-западных областях России.

Циклоп

Подобная маска встречается достаточно часто, вне зависимости от страны, почему-то организаторы любят данный образ.

Жабеня

Для Жабы создатели выбрали желтый плащ. Это, кстати, один из самых популярных цветов в 2021 году.

Сом

Этого брутального красавца узнать несложно — на сцене сом.

Мiсяць

Пожалуй, Месяц — один из самых примечательных костюмов шоу. Только посмотрите на его исполнение, это уже достойно победы.

Дракон

Дракон — еще один популярный образ. Особенно часто он встречается в Азии.

Ворон

Во втором сезоне российской «Маски» есть Белый Орел, а в украинском шоу — Ворон. Создатели костюмов признаются, что «птичьи» образы даются сложнее всего, чего стоит пришить перья и придать персонажу реалистичность.

Мохито

Не знаем как вы, а мы именно за Мохіто, ну хотя бы потому, что этот энергетический красавчик напоминает о приближении лета.

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