Валерий Тодоровский подписал контракт с каналом ТНТ

Автор проектов «Стиляги», «Оттепель» и «Тиски» решился на новый шаг. Теперь у канала появится право первым выбирать проекты продюсерской компании Валерия Тодоровского.

Валерий Тодоровский является сыном кинорежиссера Петра Тодоровского. Он смог продолжить дело отца, а также стать знаменитым на весь мир. Мужчина спродюсировал десятки фильмов, а также снял такие проекты, как «Стиляги», «Оттепль», «Тиски» и другие картины, которые завоевали любовь публики. Ранее ему доводилось руководить крупным каналом. А теперь стало известно, что 58-летний режиссер заключил контракт с каналом ТНТ.

Теперь у телеканала появится право первым выбирать проекты продюсерской компании режиссера, которые разрабатывает он и его авторская группа. Они заключили контракт приоритетного предложения.

«С командой ТНТ у меня давно существует творческое и человеческое притяжение. Наш договор на бумаге лишь закрепляет то, что уже существует в реальности: новые смелые проекты, новые возможности их реализации!» — отметил Тодоровский. «Я очень рад этой договоренности, Валерий Тодоровский — выдающийся режиссер и продюсер. И мы на ТНТ с воодушевлением и надеждой ждем его работ для канала», — высказался Александр Дулерайн, генеральный продюсер телеканала ТНТ.

Добавим, что картины, которые будут создаваться командой Тодоровского, будут выходить как на телеканале ТНТ, так и на видеоплатформе Premier. Когда был заключен договор, режиссер уже работал над рядом проектов. Напомним, что его дебют в кино состоялся 30 лет назад. Тогда вышел фильм «Любовь», который он снял по своему сценарию. А позже вышла картина «Страна глухих» с Чулпан Хаматовой и Диной Корзун, за которую он получил три премии «Ника».

Смотрите также: