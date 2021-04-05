Лживое алиби: бывший возлюбленной Ирины Цывиной прошел проверку на детекторе лжи

Не только Денис Сердюков, но Евгений Благонравов пообщались с экспертами по правде и лжи. Выяснилось, что они многое утаивают о том дне, когда актриса умерла.

Ирина Цывина была женой Евгения Евстигнеева и Александра Благонравова. Однако обрести счастье в личной жизни она так и не смогла. В возрасте 55 лет артистка внезапно ушла из жизни при странных обстоятельствах. Ей стало плохо дома. Что произошло, так и осталось тайной. Однако спасти ее пытался сын Евгений Благонравов.

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Два года наследник Цывиной отказывался проходить детектор лжи. Но недавно состоялась съемка с Евгением. Он стал участником передачи «На самом деле», где увиделся с бывшим возлюбленным своей мамы, Денисом Сердюковым. У актера появилась новая возлюбленная, которая ждет ребенка. Он заявил, что Юлиана Голдман подверглась нападению.

«24 марта на нас было совершено нападение. Мы возвращались со свадебного салона и к нам подошел неизвестный, ударил меня в скулу и толкнул Юлиану. Я пытался его догнать, но это оказалось бесполезно. Я попытался помочь Юлиане, которая травмировала ногу», — рассказал Денис.

Он посчитал, что это мог сделать Евгений, который его недолюбливает. «Я допускаю, что Евгений мог быть причастен к смерти мамы. Он мог ее толкнуть, он мог довести ее словами до того, что у нее случился сердечный приступ», — пояснил герой передачи.

Он отметил, что еще в 2018 году сама Цывина опасалась, что сын в алкогольном опьянении поднимет на него руку. Сердюков подчеркнул, что при нем Евгений маму не бил, но называл ее однажды животным. Проверка на детекторе лжи показала, что Денис изменял Ирине с Юлианой. Невеста актера призналась, что они давно знакомы. Она призналась, что у них действительно был давний роман. Журналист Александр Рогозов выяснил, что Дениса видели со светской львицей не раз еще при жизни Цывиной.

«По моей информации, у Цывиной были травма глаза, травма в районе затылка, сломанное ребро и гематома на плече. Это не смертельные травмы. Но тем не менее, зная, что у Ирины проблемы с сердцем, любая из этих травм в итоге в процессе ссоры и стресса могла привести к ее смерти. К Евгению много вопросов, но, по моей информации, у вас на этот день нет алиби на несколько часов», — высказался Рогозов. «Вы пытаетесь обвинить меня в смерти человека, к которой я нее имею никакого отношения», — вспылил актер. Он в спешке покинул студию, срывая с себя датчики.

Евгений тоже пришел в студию. Он опроверг все обвинения в свой адрес. Парень заверил, что не нападал на бывшего возлюбленного своей мамы и Юлиану. Он также заверил, что никогда не поднимал руку на маму, но мог ее толкнуть, так как часто укладывал артистку спать, когда она пыталась пойти за алкоголем.

«Я ее уложил на кровать. Ей было плохо. Травмы глаза там не было. Она падала, возможно, она ударилась головой. Следователи сказали, что у нее не колотая и не резаная травма. Не было никаких травм. Лужи крови не было. Про перелом я не знаю», — вспомнил день смерти мамы Благонравов.

Эксперт Роман Устюжанин выяснил, что гости передачи многое недоговаривают. Более того, Сердюков накануне принял успокоительных веществ, чтобы обмануть полиграф. Детектор лжи показал, что актер поднимал руку на Цывину. Также проверка показала, что он видел возлюбленную после 15 апреля, хотя утверждал, что это не так. Более того, у Сердюкова был разговор с Ириной накануне ее гибели, который мог вызвать у нее стресс. Устюжанин установил, что Денис лгал о событиях тех дней.

Открытием стало и то, что Евгений избивал свою маму, в особенно в состоянии измененного сознания. Также он оказывал на Цывину физическое воздействие накануне ее смерти. И с ним тоже у артистки был стрессовый разговор незадолго до смерти. Эксперты в студии подвели итог, что Евгений и Денис скрывают детали дня, когда умерла Ирина.

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