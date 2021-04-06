Как выглядят сейчас участники «Утренней звезды»: артисты вместе с Юрием Николаевым пришли в «Модный приговор»

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 5 по 9 апреля.

«Моя никчемная дочь»

В понедельник слушается дело «Моя никчемная дочь». Мама Светлана уверена, что когда дети вырастают, они должны жить отдельно от родителей. «Моя дочь совершенно не приспособлена к жизни. Живет вместе с нами, внук практически все время на мне, с личной жизнью у нее тоже ничего непонятно, так еще и с гардеробом проблемы. Дочь одевается как горнолыжник: штаны да безразмерные кофты. Она у меня и так похожа на молочного поросенка, так еще и рюши какие-то. Спасите мою дочь!» — умоляет Светлана.

Ее дочь Маша с обвинением не согласна. «Что плохого в том, что я живу с родителями? У них трехкомнатная квартира, чем мы можем с сыном мешать?» Маша уверена, маме лишь бы найти повод повозмущаться: «Ей никогда ничего не нравится. Ни мой муж, с которым я не без ее помощи развелась, ни мои последующие женихи!»

Знакомить маму с новым избранником Маша не хочет: «Маму может выдержать не каждый, она же как танк!» Что касается одежды, Маша объясняет: «Я поправилась сильно, и мой стиль меня полностью устраивает!»

«Все женщины – обманщицы!»

Вторник. Муж героини недоволен стилем жены. По мнению Михаила, все женщины – обманщицы, которые до брака ходят нарядными и накрашенными, а как только женят мужчину на себе, превращаются в серых мышек.

Именно так поступила с ним Ирина, хотя ради нее он оставил первую супругу. Ирине кажется, что муж ошибается. Популярный блогер и деловая бизнесвумен, она предпочитает не тратить время на одежду, ее имидж ей нравится. Ирина считает, что ее гардероб подходит для ее активного образа жизни, а балахоны скрывают лишний вес.

«Нашей фамилии он не достоин!»

Среда. Многочисленные титулы на конкурсах красоты, суровое воспитание — все это, по мнению мамы, должно было привести Машу к счастливой жизни с интеллигентным мужчиной. «Себя она запустила, а муж — обычный парень с обочины».

Неприязнь к зятю Любовь не скрывала со дня знакомства, а в студии даже заявила: «Нашей фамилии он не достоин!» Мария призналась: «Однажды Ваня сгоряча наговорил маме лишнего, ему понадобятся годы, чтобы она его к себе подпустила». На все нападки Любови Иван смиренно отвечает: «А я тещу люблю!» Зато скандалы жены он терпеть больше не намерен: «Она постоянно меня выгоняет из дому, мечтает, чтобы меня подобрала другая. Пока она была моделью, я на это закрывала глаза. Но теперь она обабилась!»

Мария возражает: «Мы спим в разных комнатах, а вместо комплиментов слышу, что я — жирная!» Но и потерять Ваню она не готова: однажды она уже выгоняла его, но увидев на горизонте конкурентку, сразу же поняла — пора возвращать.

«Ее вульгарность отпугивает мужчин»

Четверг. Наташа Птушко считает, что ее подруга Татьяна Петрова одевается чересчур ярко и ведет себя не по возрасту. «Ее вульгарность отпугивает мужчин, а танцы в соцсетях смотрятся глупо и даже дико. Какой порядочный мужчина клюнет на это?»

Подруга хочет, чтобы Таня перестала маскировать проблемы личной жизни за эпатажным образом и боевым раскрасом. Наташа верит, что Татьяна заслуживает большего.

Юрий Николаев и участники «Утренней звезды»



В пятницу в честь праздничного выпуска, посвященного тридцатилетию шоу «Утренняя звезда», на «Модный приговор» был приглашен автор и бессменный ведущий этой популярной передачи — Юрий Николаев. Он рассказал зрителям о ярких конкурсантах и хитах 2000-х.

Вместе с ним воспоминаниями об «Утренней звезде» поделились и бывшие участницы Анастасия Меськова и Наталья Анисимова. Александр Васильев предложил Юрию Николаеву угадать, кто из победительниц прошлых лет станет героинями «Модного приговора». Несмотря на то, что с последней их встречи прошло уже много-много лет, Николаев безошибочно узнал и Викторию Кацеву, и Евгению Отрадную.

«Для меня «Утренняя звезда» — это главная Олимпиада страны. Мой самый страшный конкурс в жизни», — рассказала Евгения Отрадная. Потерпев поражение на «Утренней звезде», она не сдалась, продолжила выступать, и вскоре к ней пришла популярность.

Однако с появлением детей Евгения с головой окунулась в материнство, и вокальная карьера отошла на второй план. Музыка в семье Отрадных не смолкала: дочки Тоня и Лида обучаются в ТЮЗе, играют на музыкальных инструментах. Одна из них даже поставила себе цель: «Хочу петь как мама!». «Дети выросли, и теперь я хочу вернуться на сцену!» — заявила Евгения.

Попасть на «Утреннюю звезду» было заветной мечтой любого ребенка, в том числе и Виктории Кацевой. «Это шоу пронизано волшебством, а сам Николаев — как Дед Мороз для любого ребенка». Виктория уехала жить в Америку, где открыла собственный косметологический салон.

На съемках программы она заявила, что тоже не прочь вернуться на сцену. Участники обсудили и музыкальную связь поколений: одной из самых ярких звездочек шоу была Юлия Началова. Поэтому на программу была приглашена ее дочь Вера Алдонина, исполнившая песню мамы «Герой не моего романа».

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