«Вы притягиваете друг друга»: Лолита нашла объяснение новой любви Константина Ивлева

Певица сделала супругам ДНК-тест и разложила все по полочкам.

Певица Лолита продолжает раскрывать секреты звезд через их гены в «ДНК-шоу» на канале «Пятница!». Героями нового выпуска стали известный телеповар Константин Ивлев и его молодая жена Валерия Куденкова, которые недавно сыграли громкую свадьбу в Тамани. Знаменитый шеф женился во второй раз и отмечает, что Лера для него — особенная девушка.

Результаты ДНК-теста рассказали, откуда между 47-летним мужчиной и 28-летней девушкой такое притяжение.

«У Константина активный ген главного мужского гормона — тестостерона, а у Валерии есть мутации, которые повышают уровень женского гормона эстрадиола. Можно сказать, что альфа-самец встретил альфа-самку. Вы притягиваете друг друга на гормональном уровне», — заявила Лолита.

Она также узнала из результатов теста Куденковой, что девушка обладает талантом к предпринимательству и высоким уровнем интеллекта.

«У Леры есть талант женщины, она не только ухаживает за собой, но и видит все, что находится рядом. Один из талантов Леры, которому я научился — это прийти и разговаривать. Мы общаемся очень часто», — прокомментировал Константин.

Что еще рассказали о своих отношениях новоиспеченные супруги, можно узнать, посмотрев полный выпуск «ДНК-шоу» на видеоплатформе Premier.

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