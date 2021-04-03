«Это был наш последний танец»: Тимати принял неожиданное решение на церемонии роз

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором яркие красотки с разных стран мира борются за сердце Тимати. В четвертом выпуске к шоу присоединились три новых девушки — Екатерина Сафарова из Барселоны, Бакулина Татьяна из Киева и Алиса Грабовая из Лондона. Из-за закрытия границ они не смогли раньше добраться до съемочной группы.

На церемонии роз тоже не обошлось без сюрпризов. Главной кандидаткой на вылет считалась модель Адель Вейгель. В прошлом выпуске она была на волоске от того, чтоб покинуть проект.

Однако Тимати в этот раз сделал неожиданный выбор. Рэпер решил попрощаться с Татьяной Супиченко – той самой девушкой, которой подарил первую розу в первой серии.

Музыкант пригласил модель на последний танец, сказав, что это их последняя встреча.

— Я не хочу тебя обнадеживать, прости, если не оправдал надежды. И мне кажется, что мы еще с тобой увидимся, за рамками шоу, — сказал ей Тимати.

Татьяна обняла его, поблагодарила за участие, села в машину и поехала в аэропорт.

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