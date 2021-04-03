«Мы очень похожи»: Александр Серов рассказал о единственной встрече с отцом и братом

Певец даже предлагал папе денег в знак благодарности. А вот с братом встречу почти не помнит.

Александр Серов родился в селе Ковалевка, Николаевской области. Тогда еще никто не подозревал, что он станет звездой и главным похитителем женских сердец. 24 марта артист отметил день рождения. Этому событию была посвящена передача «Привет, Андрей!». Друзья поздравили певца и вспомнили интересные веселые из его жизни.

«Так получилось, что когда я только родился, отец оставил мать. Он уехал с этой Ковалевки. Меня воспитывала бабушка. Было четверо детей, было очень сложно. Потом мама пострадала и уехала в Николаев работать на стекольно-парфюмерный комбинат. В 14 лет она привезла меня в Москву», — поделился Серов.

Как оказалось, со своим папой он виделся один раз. Мужчина приехал к нему на концерт с новой семье, взяв с собой даже младшего сына.

«С отцом я встретился, когда набил стадион в Одессе. Отец с Запорожья приехал со своей свитой, родственниками. Мне администратор говорит: „К тебе пришли. Человек очень похож на тебя, наверное твой отец“. Они так скромно стояли. Он зашел, я узнал его сразу. Мы очень похожи. Я эмоции убрал сразу. Зачем выяснять полувековые какие-то моменты. Я ему сказал спасибо.

Тогда было модно платить алименты и он платил их. Я поблагодарил за то, что он поддерживал бабушку, высылал эти деньги. Сказал: „И вот тебе мой презент 10 тысяч рублей, чтобы ты себя поддержал. Хочешь купи машину, хочешь дом“. Ну он очень был шокирован, отказывался. Я отметил, что это не пафос. Я сделал этот жест за то, что он не исчез, а платил алименты», — вспомнил артист.

В студии была единственная дочка певица Мишель. Она призналась, что дедушку своего не знала вообще. «Я застала только бабушку. Мне было два-три годика», — отметила девушка.

Андрей Малахов нашел родственника — брата звезды Вячеслава Сярова. Он признался, что узнал о знаменитом родственнике, когда служил в армии. Тогда от родителей мужчина узнал, что певец является его братом по отцу. Он вспомнил, что два раза в жизни виделся с Александром. «Горячей встреча не была», — признался Вячеслав.

«Я перед ней немножко виноват. Я не приехал с ней проститься. У меня была уважительная причина, но этот факт меня гложет», — добавил Серов.

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