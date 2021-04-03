К Тимати в «Холостяк» приехали новые девушки, похожие на Анастасию Решетову

Новый сезон шоу «Холостяк» богат на сюрпризы. В третьей серии новый ведущий объявил, что некоторые девушки не смогли прилететь в Москву к Тимати из-за закрытия границ. Поэтому красотки присоединяться к проекту в четвертой серии в Дубае.

Екатерина Сафарова, 22 года

Первой из машины вышла испанка Катрина. Девушка сначала начала говорить с холостяком на испанском языке, потом на английском, но в итоге остановилась на русском.

Катя – модель, 10 лет живет в Барселоне.

Бакулина Татьяна, 26 лет

Татьяна занимается дизайном интерьеров. Как она сама сказала, ее называют «нежным прорабом». Приехала на проект девушка из Киева.

— Мне хочется личного общения, первый коннект у нас уже произошел, — призналась Татьяна.

Алиса Грабовая, 22 года

Догадайтесь, чем занимается эта девушка? Правильно, она модель, прилетела в шоу «Холостяк» из Лондона. Работала с такими модными домами как Louis Vuitton, Chanel, Dior.

В данный момент работает в свадебном агентстве ивент-менеджером.

Такого на шоу, конечно, еще не было. Но пандемия внесла коррективы не только в жизни каждого из нас, но и отразилась на телевидении. Удивлению остальных участниц не было предела. Девушки не скрывали, что им не приятна подобная ситуация.

«Что это за телки вообще?» — недоумевала Любовь Лишневская.