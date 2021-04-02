Супружеская неверность: Лолита раскрыла секреты шеф-повара Ивлева

Главный шеф-повар страны Константин Ивлев и Валерия Куденкова недавно сыграли свадьбу. Молодожены успели побывать в медовом месяце, а теперь пришли в студию программы «ДНК-шоу», ведущей которой является Лолита. Согласно генетическому тесту, который сдали Ивлев и Куденкова, предками главного шеф-повара оказались мордвины, а они не отличаются супружеской верностью.

«Генетически мордвины даже в браке далеко не всегда соблюдают супружескую верность», — сказала Лолита, а Константин с ней согласился.

Кроме того, Ивлев и Куденкова генетически подходят друг другу. По словам Лолиты, они встретились бы все равно.

Другие подробности генетического теста Ивлева и Куденковой можно узнать в новом выпуске «ДНК-шоу» на Premier и телеканале «Пятница!» 4 апреля.

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