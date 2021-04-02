«Один актер может сыграть и медведя, и ребенка, и газету»: как на самом деле оживают персонажи в российских мультфильмах

На «Союзмультфильме» рассказали о современной технологии motion capture. Исполнить такого персонажа может далеко не каждый актер.

Телеканал ТВ-3 совместно с «Союзмультфильмом» 3 апреля запускает второй сезон проекта «Рисуем сказки». Это занимательное шоу имеет все шансы стать одним из любимых у всей семьи. Ведь все мы родом из детства и процесс создания мультфильмов будоражит воображение не только маленьких зрителей, но и взрослых.

Одну из рубрик шоу доверят вести 12-летнему Мигелю Керимову — сыну Тимура Родригеза. Для подростка это будет дебют на телевидении.

Первые мультфильмы появились еще в позапрошлом веке. 30 августа 1877 года считается днем рождения рисованной мультипликации. С того времени утекло не мало воды, существуют десятки самых разных технологий производства данного контента. Одно из последних слов – использование технологии «захват движения» (motion capture или «мокап»).

Особенность этого метода в том, что персонажей создают не вручную, а с помощью оцифровки. Действия актера «снимают» с помощью специального оборудования и переносят их на трехмерную модель.

Еще немного волшебства и современных технологий и анимационный герой появляется на экране. О том, как создаются такие персонажи, Teleprogramma.pro рассказал Сергей Лобанков, руководитель отдела захвата движения (motion capture) «Союзмультфильма».

«Мокап»-королевство на студии принадлежит именно ему. Если заглянуть за дверь, то во время репетиции можно увидеть странное зрелище: люди в обтягивающих комбинезонах, увешанные маркерами, с GoPro на шлемах выполняют странные движения посреди пустого пространства, а по всему периметру зала их снимает множество камер.

Актер на сцене, можно сказать, аниматор, только с разницей в том, что персонажа он оживляет своим телом, пластикой, а не карандашом.

«Начинается все с того, что нам приносят готовые модели, режиссер ставит задачу, а мы как кукловоды, оживляем персонаж. Процесс, как и на любых съемках: специальные образы, репетиции, отработка каждой отдельной сцены. Только наши актеры лишены возможности говорить», — рассказывает режиссер сайту Teleprogramma.pro.

Возьмем любой мультфильм, к примеру «Маша и Медведь». В кадре девочка эмоционально разговаривает, а чтобы тело поспевало за реакцией, она вовремя взмахивала руками, крутилась и топала ножкой, над этим стараются актеры. То есть человек на сцене двигается, а компьютер считывает движение. Помахал рукой, покрутил головой – персонаж делает то же самое.

Во время съемок актер находится в специальном костюме, но успех операции зависит вовсе не от наряда. Куда большую роль играют профессионализм и современные технологии.

«Мы работает с оптической технологией. На площадку ставится камера и много разных тканей. На актера крепятся маркеры – силиконовые шарики со светоотражающей пленкой, так называемые «светоотражающие бородавочки». А дальше начинается движение. Дело в инерциальной системе, а костюм нужен для того, чтобы гироскопические датчики держались на теле», — рассказывает Сергей.

Далеко не каждый актер может сыграть такого персонажа. В России этому еще не учат, так что мастерство передается, как в старину, из рук в руки, из уст в уста.

Оказавшись в костюме, герой должен успевать посматривать в монитор, чтобы движения персонажа не «протыкались» другими предметами, отлично ориентироваться в пространстве. Ведь на сцене нет ровным счетом никаких декораций, а вот на экране Маша находится в домике, где вокруг масса препятствий.

«Далеко не каждому дается такое ремесло. Но если уж получилось, то такой человек может сыграть и медведя, и ребенка, и газету»,- говорит Сергей.

Такое оживление не только очень трудоемко, но и недешево. Во-первых, нужна специальная программа, которая будет просчитывать данные, полученные от маркеров и датчиков. Не забываем про сами маркеры и камеры для съемок. Они тоже должны быть нерядовыми.

«Самая дешевая камера, которая считывает информацию от маркера и передает ее в софт, стоит порядка тысячи долларов. Качественные дорогие варианты обойдутся в 10-15 тысяч долларов. Камера нужна не одна, их выставляется порядка двадцати штук. Бюджет серьезно вырастает. Идем дальше: крепления, кабели, другие технические детали. Само инерциальное оснащение. Самый дешевый комплект датчиков и программного обеспечения обойдется в две тысячи долларов», — называет цифры наш собеседник.

Когда на сцене все отыграно и анимация сохранена, в дело вступают технари. Им предстоит «расставить» героя в локации, проследить, чтобы он не оказался на дереве или случайно не наступил на собеседника.

«Нарисованный персонаж склеивается с движением и оживает. Вот он идет, садится, бьет себя рукой по лбу.. Потом ожившего героя помещают в мультипликационные декорации и начинается кропотливая работа над каждой сценой. Но «мокап» — это винтик в системе. Мы только часть создания анимационного фильма, мы люди — которые оживляют персонаж», — делится Сергей.

Когда модель еще не до конца оформлена, ее называют болванкой. Кстати, Сергей умеет не только создавать на компьютере такие болванки, но и отыгрывать их.

По образованию он актер и один из первых в России стал пробовать себя в данном искусстве. Но пока таких актеров очень мало, это штучный товар.

«На Западе целая индустрия занимается этим направлением. Ведь анимация – это не только мультфильмы, но и кино. «Аватар» — это тоже анимация, но реалистичный персонаж. Не так давно вышел, «Вратарь галактики», он весь был компьютерный В России примеры использования такой технологии можно увидеть в «Приключениях Аленушка и Еремы», «Необыкновенном путешествии Серафимы», «Последнем богатыре», там водяной, созданный в «мокапе». Все сцены, где на переднем плане герой, а в кадре целое полчище бьется мечами – оно же», — отметил актер.

Сейчас на «Союзмультфильме» ведутся съемки комедийного анимационного мультсериала «Енотки». Там данная технология применяется для анимирования хореографических сцен.

Увидеть новый сезон детского шоу можно будет с 3 апреля в 9:00 на канале «ТВ-3».

Смотрите также