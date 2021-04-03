Кто покинет шоу «Холостяк» на этой неделе: версия читателей Teleprogramma.pro

Маша Вебер, кстати, тоже есть в номинации.

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором 15 девушек борются за сердце завидного жениха России – Тимати. В каждой серии рэпер отправляет домой часть красавиц.

В последнем выпуске, например, шоу покинула Анастасия Леонова. Музыкант посчитал, что модель увидела в нем лишь перспективного музыканта, но никак не человека, с которым можно построить искренние отношения.

— Я заметил в ней фанаткие флюиды, ей нужен хайп, — жестко сказал Тимати.

Кстати, новым ведущим «Холостяка» стал Михаил Белянин. Он сменил заболевшего коронавирусом Никиту Добрынина. Но и это еще не все сюрпризы. Как выяснилось, в новом выпуске придут новые участницы!

Дело в том, что из-за пандемии некоторые девушки не смогли прилететь в Москву на церемонию знакомства с Тимати. Но в Дубай добраться им удалось. Поэтому мы увидим, какие красавицы предстанут перед холостяком в субботу, 3 апреля.

А пока же, мы попросили читателей Teleprogramma.pro ответить – кто, по их мнению, должен покинуть шоу в ближайшую субботу. Большинство проголосовали за Кристину Романову (36% голосов).

Второе место разделили сразу четыре участницы проекта – Адель Вейгель, Кристина Кустова, Катя Голден и Маша Вебер (все по 11%). Последняя, кстати, является фавориткой шоу и, как заметили поклонники, девушка точь-в-точь похожа на бывшую девушку Тимати – Анастасию Решетову.

На третьем месте оказалась Лара Лепп (6%) – та самая девушка, которая пыталась получить гонорар за участие в проекте, но продюсеры ей отказали.