Новый выпуск шоу «Секрет на миллион» не выйдет в эфир из-за болезни Леры Кудрявцевой

Телеведущая в марте попала в больницу. Ей стало плохо прямо во время съемок.

Лера Кудрявцева уже длительное время ведет шоу «Секрет на миллион». Ранее она признавалась в интервью, что ей нравятся съемки. Более того, девушка радуется тому, что ее проекты одни из самых рейтинговых. Как известно, она также ведет передачу «Звезды сошлись». Недавно ее новым соведущим стал Антон Привольнов.

Однако в этом году 49-летнюю Кудрявцеву подводит здоровье. В середине марта ей стало плохо прямо во время съемок. Ее госпитализировали в больницу. Несколько дней девушка провела в реанимации. Леру выписали, не найдя серьезных отклонений со здоровьем. Однако в эти выходные, ни 3, ни 4 апреля новый выпуск шоу «Секрет на миллион» не выйдет в эфир, так как он не был во время отснят.

А вот проект «Звезды сошлись» покажут сразу после шоу «Маска» в 23:20 на НТВ, 4 апреля.

Добавим, что Лера уже находится дома. Она успела вернуться на работу и продолжить съемки. Также теперь телеведущая проводит время с семьей. Она успела соскучиться по двухлетней дочке Марии и мужу Игорю Макарову.

Напомним, что в этом году Кудрявцева также переболела коронавирусом. Около месяца она находилась на больничном, когда неудачно упала и сломала крестец. Сама девушка признается, что на ней сказывается стресс.

Смотрите также: