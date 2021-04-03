«Слышу по тембру голоса»: Сергей Соседов предположил, кто скрывается под маской Единорога

Критик послушал выступление участницы шоу «Маска» и объяснил, почему внутри не может прятаться Ирина Дубцова.

4 апреля на НТВ выйдет очередной выпуск шоу «Маска». В Сети многие уверены, что шансы покинуть проект очень высоки у Единорога.

Кто же скрывается под этой маской? Teleprogramma.pro попросила музыкального критика Сергея Соседова послушать выступление героини и попытаться понять, кто же там.

Начнем с того, что в Сети пытаются рассекретить Единорога уже давно. Между пользователями разгорается жаркая дискуссия. Одни уверены, что в костюме скрывается Наталья Подольская, другие настаивают – Ирина Дубцова.

«Мне кажется, что это Подольская. Я слышу ее тембр, по манере исполнения сразу понятно. У Натальи он очень явно выраженный, скажем так, специфический. А еще присутствуют технические приемы, которые она часто использует», — полагает критик.

«А может профессиональная певица выдать себя за кого-то другого?» — спросили мы.

«На «Маске» обычно с помощью трюков и технических средств меняется тембр артиста. Например, с помощью компрессии убираются высокие и низкие частоты, иногда ужимается голос. Так было с Азизой, там использовалось много технических приемов. А в случае с Единорогом голос совсем не прикрыт», — ответил Соседов.

Но эксперт допустил, что может ошибаться. Не исключено, что организаторы специально устроили подвох и запутали зрителей и жюри, ведь многие думают, что давно разгадали маску.

«Возможно, на то и расчет. Все думают, что в костюме Подольская, а, возможно, там не она. Такой вариант тоже имеет шанс на жизнь. Но я слышу ее и все члены жюри тоже», — заключил эксперт.

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