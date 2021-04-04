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Страсти накаляются: кто имеет высокие шансы вылететь из проекта «Маска»

В Сети активно спорят, кто скрывается в костюме Единорога: Ирина Дубцова или Наталья Подольская.

Страсти накаляются: кто имеет высокие шансы вылететь из проекта «Маска»
Единорог или Змея: Кто имеет высокие шансы на вылет из проекта «Маска». Фото: НТВ

В шоу «Маска» остается все меньше участников, дело постепенно идет к развязке и страсти накаляются. Очередной выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 4 апреля, и решится судьба еще одного претендента на победу.

Чья именно — остается только гадать. По традиции, Teleprogramma.pro провела опрос и выяснила, кто, по мнению читателей, может покинуть проект на этот раз.

Большинство уверено, что из «Маски» уйдет Единорог. За этого кандидата отдали свои голоса 25% респондентов.

Шоу «Маска»
Шоу «Маска». Единорог. Фото: НТВ

Вторую строчку делят Змея и Неваляшка с показателями в 17%. А замыкается тройку потенциальных кандидатов Крокодил и Белый Орел, они получили по 8 процентов голосов.

Остальные участники — Заяц, Лама и Носорог — получили по 4% каждый, так что их шансы на продолжение участия в шоу велики.

Шоу «Маска»
Шоу «Маска». Заяц. Фото: НТВ

Кстати, особые споры ведутся вокруг Единорога. В Сети пытаются угадать, кто же скрывается под маской. Большинство уверены, если героиню рассекретят, то зрители увидят Ирину Дубцову или Наталью Подольскую. Что ж, время покажет…

Шоу «Маска»
Шоу «Маска». Фото: Teleprogramma.pro

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«Маска-2»Ирина ДубцоваНаталья Подольская