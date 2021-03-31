«Теперь я могу признать тебя»: Морозов из «Кривого зеркала» спустя 30 лет сделал ДНК-тест на отцовство

Актер увиделся с девушкой, с которой у него был роман в молодости. Оксана Лавренко обижена на юмориста, который все это время не признавал дочку, которую она родила.

Александр Морозов — известный юморист, клоун и ведущий. Многие полюбили его выступления в шоу «Кривое зеркало». Всю жизнь артист утверждал, что у него нет детей. Однако недавно в эфире одной из телепередач он принял девушку и назвал ее дочкой, даже не потребовав ДНК-тест. Но это возмутило другую семью, где якобы много лет росла его настоящая внебрачная дочка.

Выяснилось, что в 2003 году ему впервые предъявила ребенка девушка по имени Оксана Лавренко, с которой у юмориста был роман в 1990 году. Тогда она была замужем, но так влюбилась в обаятельного Александра, что уехала с ним в Москву на две недели, обманув супруга. Когда Оксана попросила признать ребенка, то актер отказался это делать. Девушка не растерялась и обратилась к маме Морозова, которая прошла генетическую экспертизу. Тест показал, что Ярослава дочка юмориста, но он так и не признал наследницу.

«У него растет дочка, ей уже 30 лет. А он на всю страну объявляет, что у него нет детей! У меня есть результаты ДНК-теста. Он знает о ней прекрасно. Меня возмущает это. Недавно он признал другую дочку без теста», — заявила героиня.

По словам Лавренко, она не сразу поняла, что родила ребенка не от мужа. До того, как девочка пошла в школу, девушка не думала, что Морозов может быть папой девочки. Позже отношения Оксаны с мужем испортились, так как мужчина поднимал руку на нее и детей. В итоге Ярославу растила в основном бабушка.

Теперь спустя годы Оксана хочет, чтобы артист признал дочку. В студию пришел и сам Александр. Он сразу отметил, что до сих пор уверен, что Ярослава не его дочка. Он потребовал доказательства. Оказалось, что мама Морозова все эти годы поддерживала отношения с предполагаемой внучкой и даже давала ей денег. Сама Ярослава тоже появилась на съемках. Она была расстроена, что папа с ней даже не пытался общаться.

В итоге выяснить правду позволил только повторный ДНК-тест на отцовство. Даже эксперты в студии были шокированы, что генетическая экспертиза показала, что степень родства составляет 0%.

«Ну как это может быть? Я так ждала этой встречи. Я от него уже ничего не хотела. Только того, чтобы он признал меня дочерью», — сказала Ярослава со слезами. «А вот теперь со спокойной совестью я могу признать тебя дочерью, потому что все по честному. Я с удовольствием тебя приму. Я не хотел вранья, но теперь оно вскрылось», — сказал Морозов.

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