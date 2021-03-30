«Страшно смешные»: в «Модный приговор» придут три популярные звезды «Инстаграма»

«Моя жена из принцессы превратилась в серую мышь!»

Вторник. В семье Ивана и Натальи супруги поменялись местами. Наталья постоянно пропадает на работе, а Иван сидит дома с ребенком, готовит борщи и ждет жену. Наташу такое положение не устраивает. Она уже семь лет выполняет роль добытчика в семье.

А ведь еще и Иван недоволен: «Моя жена из принцессы превратилась в серую мышь. Раньше она была королевой, носила платья, была с изюминкой, но после автокатастрофы будто потерялась. На смену обтягивающим нарядам пришли кофты оверсайз, растянутые джинсы и платья в пол».

Наталья возражает: «Когда мне одеваться, если я все время на работе, а мой муж дома сидит? Я бы с удовольствием поменялась с ним местами, да только моего мужа все устраивает!» Наташа несколько раз пыталась устроить мужа на работу, но все попытки оказались тщетны. «Я устала быть в семье за мужика, пора что-то менять!»

«На него постоянно показывают пальцем»

В среду стилистам «Модного» придется поработать с очень экстравагантным мужчиной. Елена уверена, что ее возлюбленный Азамат одевается слишком вычурно. Любит все пестрое и брендовое.

На Азамата постоянно показывают пальцем, смеются над его прической, часто сравнивают с женщиной. Азамат же считает себя уникальным. Он твердо знает одно: если он зарабатывает много, то об этом должен знать весь белый свет.

«Страшно смешные»

В четверг выпуск под названием «Страшно смешные». В честь 1 апреля на «Модный приговор» пригласили три популярные звезды «Инстаграма»: Одноклассницу Лиду, Дядю Чижика и Карину Клубничку. Откроют ли герои свои настоящие лица и смогут ли стилисты программы предложить блогерам что-то более интересное, чем их привычные и узнаваемые образы? Певец и музыкант Хабиб исполнит в студии свой хит «Ягода Малинка».

«Он выглядит как ребенок!»

Пятница. Друзья по команде КВН из Санкт-Петербурга уверены, что их товарищ Анатолий одевается безвкусно и выглядит как ребенок. Короткие штаны и цветные кофты не помогут ему найти и очаровать девушку своей мечты. За много лет его гардероб совершенно не поменялся. Анатолий же уверен, что внешний вид в вопросе построения отношений не важен.

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