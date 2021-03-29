«Вот они смешные, эти члены жюри!»: Кравец рассказала, как скрывала своей участие в «Маске»

Марина Кравец рассказала Teleprogramma.pro о своем участии в шоу «Маска». 28 марта в эфир канала НТВ вышел выпуск, в котором известную телеведущую разоблачили под костюмом Солнца. 36-летняя артистка призналась, что влюбилась в этот проект и хотела бы задержаться в нем подольше.

Среди удивленных зрителей оказался и муж телезвезды Аркадий Водахов, который, кстати, является продюсером жены. Журналисты спросили Кравец, как она скрывала от родных и близких тот факт, что снимается в «Маске».

«Было очень забавно слышать их предположения в процессе просмотра шоу. И когда жюри выдвигали версию с моим именем, было несколько некомфортно изображать удивление. Особенно на реплики: «Ой! Тебя назвали!» — «Серьезно? Вот они смешные, эти члены жюри!» — поделилась Марина.

Звезда призналась, что не сильно переживает из-за своего вылета из шоу: в конце концов, это всего лишь один из ее многочисленных телепроектов.

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