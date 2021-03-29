«Зачем так давить?»: Максим Аверин раскритиковал артистку за образ Анны Герман

В шестом выпуске шоу перевоплощений «Точь-в-точь» на образ польской певицы Анны Герман замахнулась Дарья Антонюк. На сцене она появилась с песней «Когда цвели сады», но исполнила ее так, что попала под шквал критики от одного из постоянных членов жюри — Максима Аверина.

«Если бы Анна Герман так пела, то тогда бы все сады так и не расцвели. Зачем так давить? Зачем же? Твой темперамент, твоя харизма совсем не совпадают с той харизмой, которая была присуща Анне Герман. Смотрел номер и понял, каким дефицитом сейчас является нежность. Она как бы исчезла, в том числе и на эстраде. Мы любим друг друга, но этот номер не получился вообще. Два», — сказал Аверин.

Актер оказался самым суровым критиком. Другие члены жюри были более благосклонны к Дарье. Леонид Ярмольник и Михаил Боярский поставили пятерки, а Максим Галкин — четверку.

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